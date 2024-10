Escucha las críticas cinematográficas de los estrenos más destacados esta semana

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos más destacados esta semana en cines:

THE LAST STOP IN YUMA COUNTY

La sombra de Quentin Tarantino, en su mejor versión (Resevoir Dogs, Los odiosos ocho) y cierto aire hitchcockiano planean sobre este absorbente thriller. La ópera prima de Francis Galluppi cuenta con un guion redondo que el novel cineasta firma en solitario. La tensión, que alcanza unas cotas extremas, queda siempre matizada por unas inteligentes y oportunas notas irónicas hasta desembocar en una resolución explosiva. Los imprevistos se suceden desde el principio, lo que invita al espectador a permanecer atento durante sus bien aprovechados 90 minutos. El mismo acierto cabe atribuir a la labor de casting. Todos los intérpretes, sin que ninguno tenga la categoría de estrella, encajan a la perfección en sus respectivos papeles.

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Pedro Almodóvar ha ido alejándose de las formas atrevidas para apostar por historias maduras, originales y fundamentalmente muy humanas. Quienes demonizaron los primeros y exitosos trabajos del director manchego quizá ahora puedan reconciliarse con él. Pese a que ya no tenga la chispa de antaño, resulta más fácil empatizar con sus protagonistas e incluso emocionarse. Lo acredita con esta película, la gran triunfadora del Festival de Venecia. Reflexiona sobre la muerte desde la amistad auténtica y aun defendiendo su propia posición en lo que a la eutanasia se refiere, consigue tocar la fibra sensible. En ese virtuosismo es esencial el trabajo de unas actrices impecables, que compensan el sosegado ritmo narrativo.

EL CLUB DE LOS MILAGROS

Exhibe desde el principio la etiqueta de feel-good movie. Gracias al oficio que aportan sus veteranas actrices consigue llenar la pantalla de buenas sensaciones, matizando los dramas latentes. El reencuentro con un pasado aciago y la necesidad de redimirse son dos pilares fundamentales del argumento que presenta. Suma a ello una mirada irónica hacia el tipo de patriarcado que compartían las sociedades occidentales no hace tanto tiempo. Las mujeres ocupan el primer plano del relato, concretamente cuatro personajes cuyas frustraciones describe el guion con detalle. El viaje que realizan impulsa también el recorrido interior que necesitaban completar.