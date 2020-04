Enriqueta Cuchillo, viuda del médico fallecido por coronavirus en Valencia: "Sánchez es un presunto homicida"

Enriqueta Cuchillo, es la viuda del primer médico fallecido por coroanviru en la Comunitat, Vicente Sánchez, conductor de SAMU.

Tal y como relata Enriqueta a COPE, su marido, enfermó de los primeros. "Empezó a tener fiebre el 10 de marzo, pero no le hicieron el test porque no cumplia los criterios, que en aquellas fechas era haber viajado a China o Italia", recuerda durante la entrevista.

Ella y toda su familia se encuentra destrozados por la pérdida de Vicente Sánchez, por ello en unas palabras que ella y sus hijos han publicado en redes sociales, denuncian la actuación "negligente tanto del Gobierno central como de la Generalitat Valenciana, al no haber tomado las medidas de protección necesarias en tiempo y forma y al tratar de imponer la censura a las críticas sobre su actuacion en esta crisis sanitaria"

Tal es la indignación que Enriqueta tacha de "presunto homicida al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez" y pide justicia para "que sea condenado por el daño que ha causado a mi familia y a tantas personas" asegura entre lágrimas, mientras recuerda con amargura cómo fueron los días en los que su marido estaba ingresado en la UCI.

"Fueron 14 días insufribles, esperando cada día la llamda de la UCI, rezando para que mejorara, pero no fue asi, se nos fue, el 7 de abril se fue, todas nuestras ilusiones y nuestra vida", recuerda con la voz quebrada.

Su familia no quieren que Vicente se convierta en un número más dentro de las estadísticas y que su nombre se quede en el olvido

En esos días en los que su marido se contagio del virus, Enriqueta, médico como su marido, asegura que ni Vicente ni nadie "tenian protección eficaz para trabajar, y relata como en su unidad, se pasaban la mascarilla al compañero de relevo si no se había gastado". Una situación en precario que la viuda de Vicente Sánchez, asegura siguen sufriendo los sanitarios: " mis compañeros se protegen con bolsas de basura, con máscaras de buceo, con donaciones de particulares. Mi hermano es médico en atención primaria y tiene que ponerse un impermeable de casa para atender a los pacientes".

Enriqueta y su familia no quieren que Vicente se convierta en un número más dentro de las estadísticas y que su nombre se quede en el olvido. "Los muertos no son un número de la curva, son personas, detrás de cada muerte hay una tragedia y mucho dolor. Eso no se va a silenciar", reclama la mujer.