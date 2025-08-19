Gerard Moreno, entre dos y tres semanas de baja

Gerard Moreno del Villarreal CF parece lesionado durante el partido de LaLiga entre el Villarreal CF y el Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica el 15 de agosto de 2025 en Vila-real, España.

El delantero del Villarreal Gerard Moreno frustrado tras haber vuelto a sufrir una lesión muscular en el debut liguero ante el Oviedo después de las que padeció la pasada campaña.

una nueva lesión de gerar moreno

"No me quiero adelantar mucho hasta que no haya pruebas pero no os podéis imaginar lo frustrante que es no poder tener continuidad, haciendo todo lo que está en mi mano para poder estar bien", señaló en su cuenta en una red social. "Seguiré buscando la manera de poder estar y sumar.. seguiré trabajando porque tengo una familia maravillosa que está siempre a mi lado y a mucha gente que quiere que esté bien y me anima a ello", añadió el goleador, que se retiró con molestias en la parte trasera de la pierna izquierda.

moreno estará entre dos o tres semanas de baja

El delantero del Villarreal Gerard Moreno sufre una elongación en los isquitobiales de su pierna izquierda por lo que estará entre dos y tres semanas de baja.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Gerard Moreno (Villarreal CF) durante el partido de LaLiga entre el Villarreal CF y el Real Oviedo en el Estadio de la Cerámica el 15 de agosto de 2025 en Villarreal, España

El Villarreal informó del diagnóstico del atacante tras las pruebas médicas que le realizaron al atacante, quien se retiró lesionado en el inicio de la segunda parte del partido de la primera jornada que el equipo castellonense disputó ante el Real Oviedo.

De esta forma se descarta que Gerard sufra una lesión muscular más preocupante dado el historial de problemas físicos que el jugador ha arrastrado en los últimos tres años, por lo que se espera que pueda reaparecer tras el parón liguero por los compromisos de selecciones y que sólo se pierda los dos próximos partidos ante el Girona y el Celta de Vigo.