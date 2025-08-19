Paco González señala las dos cosas que pueden cambiar a este nuevo Real Madrid: "No son ni Arnold ni Carreras"

Día de debuts en el Real Madrid en el que los blancos se estrenaron en la liga y Xabi Alonso jugó su primer partido como entrenador en la competición nacional. El tolosarra salió al campo con Fede Valverde tras una sobrecarga muscular. Esta es la única novedad de Xabi Alonso, en su puesta de largo en el estadio Santiago Bernabéu, respecto al amistoso disputado ante el Tirol.

Por su parte, esperará su momento en el banquillo el argentino Franco Mastantuono, suplente tras realizar apenas cuatro entrenamientos con su nuevo equipo tras cumplir los 18 años. El resto de fichajes del Real Madrid para la temporada 2025/26 son titulares y la presencia de Trent, en el sitio de Carvajal, Huijsen y Carreras, le cambian la cara a la defensa madridista.

Con las bajas de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick, lesionados, más Antonio Rüdiger por sanción; Xabi Alonso repitió el mismo equipo que goleó en su único amistoso con la presencia de público, en Austria, con la entrada de Fede Valverde por Dani Ceballos. En el tridente ofensivo se mantuvo con Brahim Díaz, que dejó a Rodrygo Goes en el banquillo.

la opinión de paco gonzález

Un once que tras escucharlos Paco González en la previa del partido, en Tiempo de Juego, aseguró que “las dos cosas que me parece que pueden cambiar radicalmente al Madrid no son Alexander Arnold ni Carreras. Huijsen, sí, pero es Güler de organizador y el banquillo, Xabi Alonso”.

canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).