La emotiva carta de una niña valenciana al Papa Francisco durante su estancia en el hospital: "Seguramente le haga mucha ilusión"

Desde el pasado 14 de febrero, la salud del Papa Francisco ha sido motivo de preocupación en todo el mundo. La neumonía bilateral que lo mantiene ingresado en Hospital Gemelli de Roma ha generado gran inquietud entre los fieles. Afortunadamente, su estado de salud ya no es crítico, lo cual significa que su evolución es favorable, mientras continúa con su terapia respiratoria.

En este contexto, es importante recordar que el Papa Francisco siempre ha tenido presente a Valencia en sus pensamientos y oraciones. Durante momentos difíciles para la ciudad, como la reciente DANA, expresó su solidaridad y devoción a la Virgen de los Desamparados.

El papa francisco con los valencianos

"He querido rezar ante la Virgen de los Desamparados, la Virgen que cuida de los pobres, la patrona de Valencia, Valencia que está sufriendo tanto, al igual que otras partes de España. He querido que ella estuviera aquí presidiendo. Es una pequeña imagen que me regalaron los propios valencianos", manifestó el Santo Padre.

Del mismo modo que él ha mostrado su cercanía con Valencia, ahora es la ciudad la que reza por su pronta recuperación. Entre las muchas muestras de cariño, destaca una iniciativa especialmente conmovedora de un colegio valenciano.

más de cien cartas para el papa desde valencia

En el colegio Vilavella, ubicado en Valencia, sus alumnas han querido demostrar su apoyo al Papa Francisco de una manera muy especial: escribiéndole cartas de ánimo y cariño. La iniciativa surgió de forma espontánea entre las familias y el profesorado, quienes reflexionaron sobre cuánto apreciaba el Santo Padre a los niños y decidieron hacerle llegar sus mensajes de esperanza.

"Llevábamos días rezando y, entre varias familias y el profesorado, pensamos que al Papa le gustan mucho los niños y ha expresado su gratitud por todas las oraciones. Entonces dijimos, ¿por qué no le escribimos unas cartas, que las escriban las alumnas con sus familias y hermanos, para que le lleguen?", explicó Regina Fernández, directora del colegio.

Desde entonces, las alumnas comenzaron a escribir cartas tanto en casa como en la escuela. Se habilitó un buzón improvisado de cartón con una imagen del Papa, donde cada niña y su familia han ido depositando sus mensajes. Hasta la fecha, han reunido más de cien cartas.

papa francisco

la emotiva carta de una niña al papa

La iniciativa ha sido acogida con gran entusiasmo por las estudiantes, quienes han visto en esta acción una manera concreta de mostrar su cariño y apoyo al Pontífice. Celia Solís, alumna de quinto de primaria, explica en Mediodía COPE que le encanta la iniciativa porque "es una carta para el Papa que seguramente le haga mucha ilusión. Casi todas pusimos que teníamos muchas ganas de que se curara, que todas en el cole estamos rezando mucho por él y que queremos que se mejore muy pronto".

Además, Celia destaca la importancia de la escritura a mano, una práctica que ha descubierto como algo especial y significativo. "Así no estás tanto con el móvil y haces cosas de antes, que mola más".

Papa Francisco

"Me encantaría verle fuera del hospital, que se cure pronto y que pueda salir. Estamos rezando mucho por él", añade Celia.

COPE VALENCIA Carta de una de las niñas valencianas al Papa Francisco

El gesto de estas niñas ha conmovido profundamente a toda la comunidad educativa. La directora del colegio explica también en COPE que la ilusión con la que las alumnas depositan sus cartas cada mañana."Es una alegría muy grande ver cómo están unidas en oración y enviándole mensajes de apoyo. Algunas incluso tienen la esperanza de viajar a Roma en el jubileo o en Semana Santa, con el deseo de poder ver al Papa con buena salud".

En una de las cartas se puede leer como una niña le cuenta cuáles son sus hobbies y que le considera una persona valiente, emprendedora y fuerte.