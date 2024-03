Embarazo y pérdida de trabajo, la vulnerable situación de María que superó gracias a RedMadre

La vida siempre se abre paso. Esta sería una buena premisa para todas las mujeres que se han apoyado en la Fundación RedMadre.

RedMadre potencia la defensa y el apoyo a las mujeres embarazadas, asistiéndolas y apoyándolas para que puedan llevar a término su embarazo. Cuenta con un programa de asesoramiento y orientación sobre las ayudas disponibles. En estos momentos una veintena de madres están siendo apoyadas por estas mujeres que realizan una labora encomiable.

En COPE Valencia hemos podido hablar con una de ella, hace poco más de un mes que dio a luz a su bebé con el apoyo de RedMadre. Según ella misma explica pasaba por un momento bastante complicado a nivel familiar y carecía de apoyo que se necesita cuando llega una noticia así, “a nivel laboral también se complicaron mucho las cosas” porque cuando comunicó el embarazo en su empresa, donde también trabajaba su marido, perdieron los dos su puesto.

En ese momento de dudas e incertidumbre, su matrón le dio el teléfono de la trabajadora social del Centro de Salud y fue esta quien enseguida le comentó la existencia de RedMadre. “Fue ahí cuando me decidí para contactar con ellas y desde el primer momento me recibieron con los brazos abiertos, me transmitieron un montón de seguridad en un momento en el que yo la necesitaba, a nivel de ayudas económicas durante el primer año, pero también a nivel emocional verte acompañada y guiada, sentir que no estás sola”.









Los miedos ante una situación complicada

Ella, que no ha querido facilitar su nombre para preservar su intimidad, reconoce que la mayor inquietud se la generaba la situación laboral en la que ella y su pareja se vieron sumergidos. Además, “mi pareja, al ser extranjero, también se encontraba en plenos trámites para arreglar la documentación y esto nos estaba limitando y nos veíamos agobiados”. La vivienda fue otro de los miedos a los que se tuvo que enfrentar esta mujer en pleno embarazo.

“Es una realidad muy compleja, tú tienes complicado poder acceder a un trabajo porque te ven embarazada, que tampoco vas a poder trabajar una vez llegue ese bebé, porque vas a tener que cuidar de él, pues no te ofrecen oportunidad para poder acceder a una vivienda”.

Por último, el cambio a nivel emocional que siente una mujer cuando va a ser mamá es otra de las vertientes que le preocupaban y que RedMadre más le ha ayudado. “Tener personas que se dedican a tranquilizarte emocionalmente, a acompañarte, a guiarte, a darte las herramientas nivel profesional, a través de charlas sobre la lactancia, la alimentación del bebé, para que tú te sientas un poco más segura”.









“Ella es mi luz”

Cuando tiene momentos de tranquilidad y ve a su bebé sonreír y estar tranquila, cuenta que “lo he pasado muy mal, pero estoy muy tranquila, ella es mi luz y mi fuerza. Me veía sola y me ayudaba gente que es ajena a mí, pero que lo hacen de todo corazón es increíble”. “Cuando contacto con ellas pensé, qué suerte, dentro de todo lo que está pasando, qué suerte, he tenido de encontrar estas personas que están para ti cuando tú te crees que no tienes a nadie o te ves tan perdida”.

RedMadre Valencia Puedes colaborar con esta Fundación de tres formas. Con donativos económicos de forma anual, trimestral o mensual, con aportaciones de productos como leche, productos de puericultura o ropa para las madres y sus bebés o haciendo voluntariado de diferentes formas. Puedes ver todas las formas de ayudar en su web.