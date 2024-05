Denuncian que Educación impide nuevas matrículas en el CEIP Os Casais de Fene

El ANPA del CEIP Os Casais de Fene ha denunciado mediante un comunicado que la Consellería de Educación “impide nuevas matrículas en la escuela” y que por ello este jueves, 2 de mayo, se debatirá una moción en el Ayuntamiento de esta localidad en una sesión que comenzará a las seis de la tarde.

Según aseguran el centro emplazado en la parroquia de Maniños muchas familias mostraron su interés por el mismo durante el período de solicitudes de admisión y así el 25 de abril se publicaba la relación provisional de admitidos, en donde las familias mostraron su pesar al quedar excluidas, ya que “se formalizaron diez solicitudes de admisión para Educación Infantil y cinco para diferentes niveles de Educación Primaria”.

Pero trasladan que en EI “fueron excluidas cuatro de las diez solicitudes y en EP fueron excluidas cuatro de las cinco solicitudes”, por tanto, “fueron excluidas el 60% de las solicitudes realizadas”.

MOTIVOS

Según el ANPA “el motivo que alegan para esta exclusión es que no hay vacantes en el centro”, asegurando que este es un “argumento incomprensible en un colegio con recursos más que suficientes para acoger al triple del alumnado que tiene actualmente” y que por ello ven incomprensible que “en este curso no puedan entrar los dieciséis que realizaron la solicitud”, y que desde su punto de vista “la reducción de ratios no puede implicar la reducción de unidades, la reducción de escuelas y la reducción de profesorado”.

Ante esta situación aseguran que “las familias están muy preocupadas, donde no se le deja incrementar alumnado a grupos muy pequeños”.

Por último, también detallan que el CEIP Os Casais “tiene un espacio privilegiado, un entorno natural situado estratégicamente del lado del polígono de Vilar do Colo” y “próximo a cruces de vías de comunicación importantes, convirtiéndose en un enclave privilegiado para la conciliación familiar, así como por los proyectos pedagógicos respetuosos con todas las diversidades que se desarrollan desde el centro”.