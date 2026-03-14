Los dos momentos que han marcado las Fallas, hasta el momento, para María José Catalá: "Comenzó a llorar"

En plena celebración de las Fallas, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha compartido sus impresiones en una entrevista para el programa 'Mediodía COPE Más Valencia' desde el emblemático balcón del Ayuntamiento. La alcaldesa ha expresado su "muchísima ilusión" por el desarrollo de las fiestas, especialmente tras unos días de lluvia, y ha destacado que con la llegada del sol, la ciudad "irradia optimismo".

Dos visitas, dos emociones inolvidables

Catalá ha relatado cómo los invitados de fuera de la ciudad se marchan "sorprendidos, algunos entusiasmados y otros asustados". Como ejemplo, ha narrado la visita de la infanta doña Elena, que acudía por primera vez a una mascletà en el consistorio y confesó estar algo asustada. La alcaldesa le aconsejó cómo vivir la experiencia: "no tiene que taparse los oídos, tiene que abrir la boca", y le explicó que hay un momento en que "el ruido de la Mascleta te traspasa".

No tiene que taparse los oídos, tiene que abrir la boca" María José Catalá Alcaldesa de Valencia

Al finalizar el disparo, la reacción de la Infanta fue un rotundo "guau", una respuesta que para la alcaldesa es la habitual. Según Catalá, la mascletà es una experiencia sensorial que no se puede contar, sino que hay que vivirla. "Yo recomiendo a todo el mundo que venga a una mascletà, que la viva", ha afirmado.

La emoción de un enfermo de ELA

Sin embargo, para la alcaldesa, uno de los momentos más importantes de estas Fallas lo ha protagonizado Jordi Sabaté, un enfermo de ELA con movilidad prácticamente nula. Al presenciar la mascletà desde el balcón, Sabaté comenzó a llorar, un gesto que conmovió profundamente a Catalá. "Yo me di cuenta de que tenemos un poder de emocionar que supera absolutamente todo lo que podamos pensar", ha reflexionado la alcaldesa.