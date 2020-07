¿Dónde guardar la mascarilla? Estos dos valencianos te dan la solución

La pandemia mundial motivada por el COVID-19 ha traído un complemento indispensable a la hora de realizar multitud de actividades del día a día: la mascarilla, que, desde hace unos días, es obligatoria para realizar cualquier tipo de actividad – sea pública o privada – en el territorio de la Comunidad Valenciana. No obstante, los expertos indican que muchas personas todavía no saben colocarse correctamente la mascarilla para que esta pueda cumplir adecuadamente su función de protección frente al coronavirus y, además, indican que la mayor parte de la ciudadanía no guarda convenientemente la mascarilla en aquellos momentos en que se la retira. El bolsillo, el bolso... ¿Son los lugares correctos para guardar el cubrebocas cuando no sea necesario?

En COPE MÁS Valencia, hemos querido responder a esta pregunta tan importante y, para ello, hemos contactado con Fernando y Guillermo Valencia, los dos hermanos valencianos creadores de Be Safe. Se trata de una novedosa funda que permite guardar correctamente la mascarilla – un punto esencial en tanto en cuanto una mascarilla guardada incorrectamente podría provocar otras dolencias en el portador, como infecciones en los ojos o sinusitis – y que cuenta con diferentes y exclusivos diseños para todos los gustos, una idea que surgió en pleno confinamiento. “No es nuestro sector, pero sí venimos de las artes gráficas, de la imprenta”, confiesa Fernando Valencia en una entrevista en COPE MÁS Valencia. “Queríamos dar con algo útil para esta nueva circunstancia y, sobre todo, que aportara alegría”, reivindica ante nuestros micrófonos.

De esta manera, tanto Fernando como Guillermo probaron con diferentes diseños y, finalmente, dieron con esta innovadora solución: Be Safe. “La funda está compuesta por una cartulina ecológica de alta calidad y un fino reticulado que repele líquidos, dos elementos de alta durabilidad”, resalta Fernando Valencia en COPE MÁS Valencia. No obstante y en plena temporada estival marcada por playas y piscinas, explica que Be Safe no está pensada para ser sumergida, si bien consigue repeler un buen número de sustancias para cumplir con el objetivo de esta idea genuinamente valenciana: guardar correctamente la mascarilla y garantizar una correcta protección.