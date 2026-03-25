La Diputación de Valencia defiende la contratación de la pareja de Juanfran Pérez Llorca argumentando normalidad administrativa

La Diputación de Valencia ha resuelto la contratación de Vanesa Soler Sillero, pareja del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, como secretaria de dirección en el Centro Asistencia a Municipios. Según han adelantado los compañeros de elDiario.es, el ente provincial formalizó su incorporación, efectiva desde el 3 de marzo, por “urgente necesidad”.

Defensa de la legalidad del proceso

Fuentes de la Diputación han asegurado que se ha actuado con “absoluta normalidad administrativa”. Explican que se trata de una plaza que estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 y que “se ofertó en comisión de servicio, igual que otras de características similares en distintos departamentos, incluidos grupos políticos de diferente signo”.

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Además, subrayan que Soler Sillero es funcionaria desde el año 2008, por lo que “cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública”. El puesto es de funcionario de libre designación, actualmente en comisión de servicios, y está abierto a personal de otras administraciones.

El doble de sueldo

La nueva secretaria de dirección pasará a cobrar 50.000 euros anuales, el doble de lo que percibía en su anterior puesto como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, que desde 2015 y hasta el pasado año ha encabezado el propio Pérez Llorca. Ante esto, la Diputación defiende que la retribución que percibe responde estrictamente a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación de Valencia.

Insisten en que no hay ninguna excepcionalidad ni trato diferenciado y que cualquier persona en ese puesto recibiría la misma remuneración. Según el ente, comparar salarios entre administraciones distintas, con funciones y niveles diferentes, no aporta una visión rigurosa de la realidad.

Un procedimiento de urgencia con varios candidatos

Respecto a la “urgente necesidad” que se menciona en el decreto de la comisión de servicio, la institución provincial aclara que la urgencia “responde a una realidad operativa”. El área carecía de una figura clave para su funcionamiento, afectando a competencias sensibles como la asistencia técnica a municipios o la reconstrucción tras la dana, que requieren una estructura administrativa plenamente operativa.

Raquel Abulaila - DipVal Encuentro del pasado 26 de enero entre el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, y Juanfran Pérez Llorca

La Diputación asegura que el proceso contó con la concurrencia de varios aspirantes y que no fue una adjudicación directa. Afirman que “la cobertura del puesto no era opcional, sino necesaria para asegurar el correcto servicio público”. Los requisitos de la convocatoria fueron publicados en la web de la Diputación el 28 de enero de 2026.

Entre las funciones que desempeña se encuentra la coordinación administrativa, la gestión de agenda, la tramitación de expedientes y el apoyo directo al diputado en la organización de sus áreas asignadas.