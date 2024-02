La descalificación de Rita Maestre a la mascletà valenciana en Madrid: "Lamentable"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha cargado contra el alcalde Madrileño José Luís Martñínez Almeida y a su vez contra la mascletá valenciana y el disparo que se realizará en la capital de España el próximo 18 de febrero.

Una montaña de petardos, así ha calificado Maestre el tradicional disparo valenciano de pirotecnia.





La portavoz ha hecho las siguientes declaraciones esta mañana en un acto ante los medios de comunicación. "Es una pésima idea por parte del gobierno de Almeida, en sí, es una mala idea, pero es que además la ubicación que ha elegido es la peor de las posibles; en un entorno protegido entre la Casa de Campo y Madrid Río, en un entorno donde se concentra una parte importante de la fauna de nuestra ciudad, de los pájaros, de los animales.

Van a verse más afectados por un evento de estas características, es decir, una lamentable idea contra la que vamos a ponernos a trabajar desde todos los lugares posibles. Madrid Río el peor lugar del mundo para poner una montaña de petardos a sonar allí así que desde luego que rechazamos esa ubicación", ha comentado ante los medios.





Son innecesarias

"Hoy en el pleno de Moncloa vamos a intentar que se debata esta cuestión, además de que queremos conocer los informes de evaluación ambiental, de evaluación económica, que supuestamente tienen que existir y que el gobierno de Almeida no nos ha facilitado. Así que decimos que no a esa mascletà, decimos que no a la ubicación en un entorno protegido y medioambientalmente protegido como es Madrid Río y la Casa de Campo", argumentaba ante los micros.

Maestre además ha descalificado la mascletà alegando que "decimos no a este intento absurdo de colocar la atención en ideas y en espectáculos que nadie había pedido nunca en Madrid, que nadie ha echado nunca de menos en Madrid y que, por tanto, son totalmente innecesarias una pésima idea".





Mascletà en Madrid

Esta mascletà se va a realizar en la capital de España gracias a un acuerdo de colaboración turística que los ayuntamientos de València y Madrid han suscrito y con el que sellan su "eje de prosperidad" en este sector para alcanzar "todos los ámbitos", y que tiene la finalidad de "seguir estrechando lazos, relaciones y cooperación" y "fortalecer las relaciones" entre ambas capitales, tal y como confirmó el alcalde madrileño Almeida.

Las reacciones de los usuarios de X (antes llamada Twitter) y ya son un gran número de comentarios que apelan al descalificativo hacia las Fallas y hacia los valencianos.