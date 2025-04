Cómo debes salir a la montaña en Semana Santa con garantías de volver sano y salvo

Salir a hacer senderismo en la montaña puede ser una de las experiencias más gratificantes, pero también una de las más peligrosas si no se toman precauciones. En Mediodía COPE Más Valencia hablamos con Irene Rodríguez, secretaria autonómica de Emergencias e Interior, porque son días de salir a la montaña, hacer excursiones aprovechando el buen tiempo y debemos saber cómo prevenir accidentes innecesarios.

Irene Rodríguez recuerda que en cualquier caso de emergencia, es muy importante que todos tengamos en cuenta el teléfono de emergencias, el 112, que es el que activa todo el dispositivo para que actúen diferentes profesionales de muchos organismos diferentes.

Todo comienza antes de poner un pie en el sendero. Planificar bien la ruta es fundamental: conocer la dificultad, los tiempos estimados, los puntos de agua y tener descargado el mapa en el móvil (o, mejor aún, llevarlo en papel) puede marcar la diferencia entre una jornada inolvidable y un mal rato.

El clima es otro actor clave. En la montaña puede cambiar en cuestión de minutos, así que aunque al salir de casa el cielo esté despejado, no es excusa para no revisar la previsión. Una tormenta en alta montaña no sólo puede mojarte; puede ponerte en una situación de riesgo real. Lo mismo con la ropa: vestir por capas, llevar un impermeable y usar buen calzado con agarre evitará lesiones, frío y muchas incomodidades. Unas gafas de sol, protección solar y una gorra pueden parecer detalles menores, hasta que estás expuesto horas al sol sin sombra a la vista.

Salir acompañado es lo ideal, pero si decides hacerlo solo, siempre, sin excepción, debes avisar a alguien de tu plan: adónde vas, por qué camino, y a qué hora piensas regresar. Dejar ese rastro es una red de seguridad vital. Llevar agua en abundancia y comida energética, un botiquín básico, una linterna y un cargador para el móvil son gestos pequeños que pueden convertirse en salvavidas. Y recuerda: si te sientes cansado, si el tiempo cambia, si no estás seguro… da media vuelta. La montaña no se va a mover de sitio, pero tú sí puedes ponerte en peligro por no saber parar.

el senderista del montgó

Una historia real que ilustra ésto, ocurrió en el la montaña del Montgó, en Dénia, en 2021. Un senderista, confiado, salió solo hacia la cima una tarde de verano. No avisó a nadie, llevaba poca agua y, para colmo, su móvil estaba casi sin batería. La jornada era calurosa y subió sin protección solar. A medio camino, deshidratado y sintiéndose mal, decidió improvisar y tomar un atajo fuera del sendero. El terreno era peligroso y acabó cayendo por una pendiente de unos diez metros. Quedó herido, sin posibilidad de moverse y sin cobertura. Pasaron horas hasta que otros excursionistas lo escucharon gritar y pudieron pedir ayuda. Sobrevivió, pero aprendió a la fuerza una lección que muchos ignoran hasta que ya es tarde.

La montaña es un lugar hermoso, pero exige respeto. No se trata de tener miedo, sino de tener cabeza. Prepararse bien es una muestra de amor por la naturaleza… y por la vida propia.