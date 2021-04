La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19, de la farmacéutica AstraZeneka, y ha lanzado el mensaje a la población de que recibir las dosis "es la única puerta de salida a la crisis sanitaria y la pandemia".



La consellera ha recibido la dosis a las 3.17 horas en el pabellón Azul de Elda, donde ha acudido tras ser citada para la inmunización dentro de la franja de edad a la que pertenece.



"Estoy encantada", ha sostenido a Efe tras recibir la dosis y antes de manifestar que sigue "invitando a todos los ciudadanos a ponerse la vacuna" porque "es la única puerta a la salida de la crisis sanitaria y a la pandemia".

La vacuna es la esperanza que despeja la incertidumbre y la única puerta de salida de ésta crisis sanitaria. Gracias a todo el equipo de vacunación y a Mirian la enfermera que me ha atendido. pic.twitter.com/h9FOruQC4J — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) April 14, 2021









Ha insistido en lanzar un mensaje de "tranquilidad porque ya son muchos los millones de personas vacunadas" y es necesario continuar con el proceso para intentar recobrar "una cierta inmunidad".



"Hay que ponérsela", ha recalcado la titular valenciana de Sanidad, quien en referencia a la farmacéutica Jansen ha comentado que el aplazamiento en recibir las dosis no retrasará la programación en la Comunitat Valenciana porque aún no se había llamado a ningún grupo para vacunar con esas unidades.



"No nos ha roto la planificación", ha asegurado Barceló, quien esperará al resultado del consejo interterritorial de esta misma tarde para ver qué información ofrece el Ministerio de Sanidad con el fin de que la Generalitat se adapte a "la planificación de las dosis vayan llegando de los distintos laboratorios".



"El ritmo, la frecuencia y sobre todo la cantidad (de vacunas), que es lo importante para nosotros", ha añadido la consellera.

Barceló se convierte así en el primer miembro del ejectivo valenciano en ser llamado al proceso de vacunación.