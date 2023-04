El CESM presenta a Sanidad una contrapropuesta tras la reunión del 4 de abril

El sindicado médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ha presentado a la Conselleria de Sanidad, tras la reunión mantenida el 4 de abril y que acabó sin acuerdo, una "contrapropuesta" a la a su juicio "inaceptable oferta" de la Generalitat "con voluntad de alcanzar acuerdos serios y acordes a lo aprobado en otras autonomías".



En un comunicado, el sindicato señala que en la última reunión Sanidad les presentó una oferta "como siempre a la baja y sin contemplar la principal problemática" que afecta a los médicos: "La sobrecarga laboral en consultas, el número de guardias y derecho a la exención por edad y el pago de hora a cantidades similares a las pactadas en otras comunidades autónomas, entre otras".



El CESM CV considera "irrenunciable" que se establezca la jornada de cinco días/semana, de forma que con la implantación de las 35 horas la jornada laboral ordinaria será de lunes a viernes, de 8 a 15 horas en horario de mañana y de 14 a 21 horas, en el de tarde.



Otra de sus reclamaciones es la ampliación a 24 horas del horario de apertura de los PAS (Puntos de Atención Sanitaria) y de aquellos PAC (Puntos de Atención Continuada) que se consideren necesarios, con el objeto de absorber la mayor parte de demanda sin cita y facilitar el cumplimiento del tope de citas por agenda.



Además, en la contrapropuesta señalan que las agendas "quedarán bloqueadas sin posibilidad de ampliación, ni por terceros ni por el propio profesional una vez se haya alcanzado el tope de pacientes fijados".



El exceso de cartillas, señalan, "solo podrá mantenerse durante un periodo máximo de tres meses, y se remunerarán con un incremento del 100 % sobre la cantidad percibida por el cupo básico asignado".



Solicitan, en todos los centros de salud, un sistema de “triaje” a realizar por el personal de enfermería, asumiendo este grupo profesional toda actuación que no requiera la presencia del médico, realizando actuaciones previas necesarias, en el caso de derivación al facultativo, tales como, toma de tensión o temperatura, conforme ocurre en atención hospitalaria.



Respecto a las guardias de presencia física, piden tres guardias mensuales como máximo obligatorias, y otras tres adicionales como máximo voluntarias. En el caso de las guardias localizadas, seis mensuales como máximo obligatorias, y otras cuatro adicionales como máximo voluntarias.



El precio de la hora de guardia será de 22 euros los días laborales, de 36 los días no hábiles o festivos y de 50 euros la hora de guardia a partir de la tercera mensual, según indica el documento de la contrapropuesta.



También reclaman que, en cumplimiento de la ley de incompatibilidades del personal, se posibilite al personal facultativo el desarrollo de su especialidad en una actividad secundaria siempre que no atiendan a pacientes que provengan del plan de eliminación de listas de espera quirúrgicas o plan de choque que el centro hospitalario privado en el que ejerzan su actividad suscriba con la Conselleria en la especialidad desarrollada por dicho médico.



El sindicato también pide que se establezca de forma inmediata como plazas de difícil cobertura todas aquellas que permanezcan vacantes sin cobertura durante tres meses continuados en los últimos doce meses y no puedan ser cubiertas mediante la bolsa de contratación.



Además, reclaman que la administración comunique de oficio a la fiscalía todas las agresiones a sanitarios que puedan ser constitutivas de delito, que actúe como acusación particular por medio de la abogacía y arbitre actuaciones administrativas por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana en las agresiones que no sean constitutivas de delito.