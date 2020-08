"Catedral de Valencia: Iglesia Madre", nuevo libro del canónigo de la Seo con que conocer la vida del templo

La Catedral de Valencia es, sin lugar a dudas, uno de los templos religiosos más relevantes del conjunto del territorio de la Comunidad Valenciana. Este espacio de culto ubicado en pleno corazón de la capital valenciana destaca no únicamente por tratarse de un punto de referencia para el cristianismo sino también por su imponente arquitectura, caracterizada por una completa variedad de diferentes estilos arquitéctonicos: la Puerta de l'Almoina – ubicada frente al Palacio Arzobispal – es de estilo románico, la Puerta de los Apóstoles – acceso desde la Plaza de la Virgen – es de estilo gótico y la Puerta de los Hierros – localizada en la Plaza de la Reina – es de estilo barroco, además de su característico e imponente Miguelete.

Con el objetivo de aglutinar esta serie de conocimientos y, especialmente, para darlos a conocer al público en general, el canónigo de la Catedral de Valencia, Arturo Climent, ha publicado el libro “Catedral de Valencia: Iglesia Madre”, una obra que incluye más de un centenar de fotografías y que tiene como finalidad “que el lector conozca mejor la historia y el arte de la Catedral y toda la vida religiosa que alberga”, según destaca Climent. “En estos años, me he preocupado por conocer muy bien no solamente la arquitectura, que también, sino la vida de la Catedral”, añade el canónigo de la Seo valenciana. “La Catedral no es parroquia pero tiene vida religiosa: tenemos culto, se celebran bautismos, bodas y primeras comuniones, y, sobre todo, la atención espiritual a los fieles”, explica Arturo Climent.

“Catedral de Valencia: Iglesia Madre”, editado por Paper Plegat, se desarrolla a lo largo de 330 páginas y aspira a ser una “guía catequética” que recoja “el inicio de la fe cristiana en Valencia, el martirio y sepulcro de San Vicente Mártir y la historia de la Catedral”, de entre otros aspectos. Esta obra se enmarca dentro de la colección “Lugares que hablan de fe”, una colección de publicaciones en que Arturo Climent realiza el mismo trabajo con otros espacios de culto religioso de enclaves como Belén, Jerusalén, Nazaret o Roma.