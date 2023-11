Catalá asegura que no hay medidas cautelares que impidan dar la licencia a MSC en la ZAL

La alcaldesa de Valencia ha recogido el guante lanzado por MSC este lunes acerca de la obtención de la licencia para el proyecto de en la ZAL.

María José Catalá cree que no habrá "ningún inconveniente" para poder otorgar esa licencia, pues aunque la ZAL está pendiente de resoluciones judiciales, no hay ninguna medida cautelar suspensiva y eso permite legalmente dar licencias y continuar el proceso. La alcaldesa asegura que "mientras no haya una medida cautelar, la administración puede funcionar y nosotros -asegura- vamos a funcionar"

Sobre las garantías que reclama MSC, Catalá ha explicado que cuando una administración da una licencia, "la persona que la ha solicitado tiene un aval".

En este sentido, sobre esa petición de garantías, el director de MSC España, Francisco Lorente, ha dicho que entiende que cuando un ayuntamiento "te da una licencia ya reúne los requisitos necesarios de tipo técnico y jurídico para no tener ninguna duda".

El exalcalde de València, Joan Ribó, asegura que "desarrollar el proyecto que plantea en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de la ciudad incumpliría lo que se está diciendo a nivel jurídico". Considera que decir lo contrario y otorgar ese permiso sería "una filigrana, un salto mortal triple pero con caída letal". Ribó ha afirmado que el Tribunal "Supremo y, después, los tribunales" inferiores han dicho "varias veces" que los de la ZAL "son terrenos de huerta y que, por tanto, dar la licencia a una multinacional como MSC incumpliría lo que se está diciendo a nivel jurídico".

