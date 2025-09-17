Casa Caridad celebra el nombramiento de Luis Miralles como Hijo Predilecto de Valencia

Casa Caridad muestra su profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Valencia por el nombramiento de Luis Miralles como Hijo Predilecto de la ciudad, un reconocimiento a su trayectoria de compromiso social y a casi tres décadas de dedicación a la entidad.

Luis Miralles ha estado vinculado a Casa Caridad durante casi 30 años, en los que ha ejercido distintos cargos de responsabilidad. Desde 2016 y hasta principios de 2025, asumió la presidencia de la institución, liderando una etapa marcada por la modernización de los programas sociales, el refuerzo de la atención a personas en situación de sin hogar y vulnerabilidad, y la consolidación de nuevas líneas de intervención. Su dimisión, motivada por motivos de salud, no ha impedido que siga siendo un referente en la historia reciente de la asociación.

Durante su mandato, Casa Caridad experimentó un importante impulso, abriendo nuevas líneas de actuación y fortaleciendo su modelo de intervención. La misión de la entidad se centró en consolidar el proyecto social del Multicentro de Benicalap y en poner el foco en colectivos especialmente vulnerables, como la infancia y las personas solas, que requieren mayor protección social.

Desde Casa Caridad, la actual presidenta, Elena Sánchez, ha destacado que “este reconocimiento es más que merecido. Luis Miralles ha representado durante décadas el espíritu de Casa Caridad: compromiso, entrega y cercanía con las personas. Su legado seguirá vivo en cada proyecto y cada acción de la entidad”.

Un reconocimiento histórico

Este reconocimiento, además, se convierte en un hito histórico para la entidad, ya que es la segunda vez que un presidente de Casa Caridad recibe la distinción de Hijo Predilecto de Valencia. En 2016, Antonio Casanova, quien presidió la institución durante 16 años, también fue distinguido con este honor, lo que refleja la relevancia y el impacto que la entidad ha tenido en la vida social y solidaria de la ciudad.