Las carreteras de Valencia registran a primera hora retenciones por accidentes y obras que suman cerca de 20 km

Las carreteras de la provincia de Valencia registran a primera hora de este jueves retenciones que suman cerca de veinte kilómetros, la más importante en la V-30 y en dirección al Puerto de Valencia.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la carretera V-30 no ha finalizado una obra y se mantiene el corte total de la vía en sentido al Puerto, por lo que los vehículos son desviados a vías lentas, lo que provoca una retención de unos ocho kilómetros.

En la carretera A-3 de entrada a València también hay cinco kilómetros de retención; en la CV-30, la circunvalación norte de Valencia, tres kilómetros; y en la CV-365, entre Burjassot y Paterna, otros tres kilómetros de cola.

Además, dos accidentes dificultan esta mañana la circulación en la A-7, en Valencia, en el entorno de Bétera, y en la A-70, en Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los siniestros ha tenido lugar en el punto kilométrico 320 de la A-7, en Valencia, en dirección a Castelló de la Plana, han apuntado las mismas fuentes.

El segundo accidente se ha registrado en el kilómetro 18 de la A-70, en Alicante, lo que ha generado retenciones en ambos sentidos.