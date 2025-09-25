COPE
Podcasts
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

Las carreteras de Valencia registran a primera hora retenciones por accidentes y obras que suman cerca de 20 km

Dos accidentes dificultan esta mañana la circulación en la A-7, en Valencia, en el entorno de Bétera y en la A-70, en Alicante

.

DGT

Imagen de la DGT en la V-31 de Valencia

Borja Rodríguez

Valencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Las carreteras de la provincia de Valencia registran a primera hora de este jueves retenciones que suman cerca de veinte kilómetros, la más importante en la V-30 y en dirección al Puerto de Valencia.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la carretera V-30 no ha finalizado una obra y se mantiene el corte total de la vía en sentido al Puerto, por lo que los vehículos son desviados a vías lentas, lo que provoca una retención de unos ocho kilómetros.

En la carretera A-3 de entrada a València también hay cinco kilómetros de retención; en la CV-30, la circunvalación norte de Valencia, tres kilómetros; y en la CV-365, entre Burjassot y Paterna, otros tres kilómetros de cola.

Además, dos accidentes dificultan esta mañana la circulación en la A-7, en Valencia, en el entorno de Bétera, y en la A-70, en Alicante, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Uno de los siniestros ha tenido lugar en el punto kilométrico 320 de la A-7, en Valencia, en dirección a Castelló de la Plana, han apuntado las mismas fuentes.

El segundo accidente se ha registrado en el kilómetro 18 de la A-70, en Alicante, lo que ha generado retenciones en ambos sentidos.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE MÁS VALENCIA

COPE MÁS VALENCIA

En Directo COPE VALENCIA

COPE VALENCIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking