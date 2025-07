Cantabria envía 500 kilos de material escolar a los colegios arrasados por la Dana en Valencia

La Dana que azotó la Comunidad Valenciana dejó tras de sí un reguero de centros educativos anegados, materiales escolares destruidos y cientos de familias afectadas. Pero también ha despertado una ola de solidaridad que no entiende de fronteras. Más de 500 kilos de material escolar han viajado desde Cantabria hasta Valencia, como símbolo tangible de ese compromiso ciudadano que se activa cuando más se necesita.

Desde enero, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) en Cantabria se puso manos a la obra tras recibir una solicitud de ayuda por parte de su homóloga en la Comunidad Valenciana. La respuesta no se hizo esperar: “Cuando ves que esto no ha pasado en Australia, sino en Valencia, donde igual tienes un primo, entonces despiertas y colaboras. Es la forma de apoyarnos unos a otros”, reflexiona José Manuel Torres Calderón, presidente de FAMPA Cantabria en Mediodía COPE Más Valencia.

Jose Roman Cavia Soto Empaquetado del material para su envío a Valencia

La recogida ha reunido mochilas, cuadernos, libros, pinturas, juegos educativos e incluso disfraces y manualidades hechas por escolares cántabros. Un centenar de objetos escolares que ahora serán distribuidos entre los colegios más afectados por las lluvias, gracias a la coordinación de la Federación AMPA valenciana y con el respaldo logístico de la Consejería de Educación.

Pero esta no es solo una historia de recogida de material. Es también una lección de empatía. “Lo bonito es que no solo fue útil, también fue educativo. Padres y madres fueron con sus hijos a comprar material para otros niños, y les explicaron que había pequeños de su edad que no podían ir a clase porque el agua se lo llevó todo”, añade Torres Calderón. Una dimensión emocional que se reflejó en los dibujos que varios alumnos de Cantabria enviaron a Valencia como gesto de ánimo.

La iniciativa no habría sido posible sin la implicación de decenas de personas y entidades. La Consejería de Educación cántabra cedió un espacio para almacenar los materiales y la empresa de transportes Dathward asumió el traslado completamente gratis. Un gesto que demuestra cómo “una buena idea puede crecer si hay más manos dispuestas a ayudar”, como destacó la periodista Paloma Navarro durante su cobertura en COPE Valencia.

Jose Roman Cavia Soto Todo listo para hacerlo llegar a la zona afectada

El consejero de Educación de Cantabria, Sergio Silva, felicitó públicamente a todas las AMPAS participantes en el Centro de Programas Educativos, donde se almacenaron los materiales antes del viaje. Ahora será el turno de la Federación AMPA valenciana, que gestionará el reparto en función de las necesidades de cada centro.

Este proyecto no solo ha cubierto carencias puntuales, sino que ha tejido una red interterritorial de colaboración ciudadana, uniendo comunidades autónomas y recordando que la sociedad civil puede llegar donde a veces no alcanza la administración. Aunque, como señala Torres Calderón, también debe servir de aviso: “No puede recaer en los ciudadanos la responsabilidad de reponer lo que una catástrofe natural destruye. Para eso están también los recursos públicos”.

Más allá de los números, de los 500 kilos o de los más de 40 colectivos implicados, lo que verdaderamente pesa es el mensaje: educar también es enseñar a ayudar. Y eso, como bien han demostrado desde Cantabria, empieza desde la infancia, con pequeñas acciones que construyen grandes cambios.