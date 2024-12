Bomberos de toda España denuncian no haber podido ir a Valencia tras la catástrofe: "Estábamos preparados"

Miles de bomberos de toda España se han manifestado este sábado en Madrid, junto a ciudadanos y distintos colectivos, para denunciar la "descoordinación" que sufren ante tragedias como la dana que afectó principalmente a la provincia de Valencia, además de para reclamar una Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Bomberos.

La protesta estaba convocada por la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales a las 16.00 horas en la madrileña Plaza de Fuente de Juan de Villanueva del Parque del Oeste, y ha culminado frente al Congreso de los Diputados.

SE HUBIERAN EVITADO NEGLIGENCIAS

"Los bomberos son de la ciudadanía" ha sido el mensaje más repetido en carteles de los asistentes a la protesta, que han portado una bandera gigante de la Comunitat Valenciana para abrir la marcha y han volado globos de aire con el escrito "222", el número provisional de fallecidos por la dana en la provincia de Valencia.

La organización convocante, la más representativa entre los bomberos del país, ha incidido en que las "negligencias" detectadas en las labores de rescate de las zonas arrasadas por el temporal podrían haberse evitado si la Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Bomberos estuviera ya en vigor "y no fuera objeto del abandono por parte de los diferentes grupos políticos". Según han recordado, este proyecto fue registrado en el Congreso por primera vez en 2018.

EUROPA PRESS Manifestación de los bomberos de toda España por la descoordinación en la DANA

Buena parte de los 22.000 bomberos que somos en España no hemos podido acudir a Valencia a reforzar las labores de rescate por una cuestión de burocracia. A miles de compañeros que querían ayudar, que estaban capacitados y preparados para intervenir con los medios adecuados, no se les ha permitido. Es intolerable que no hayamos podido trabajar todos juntos y coordinados para ayudar a las víctimas y desaparecidos en un momento tan crítico", ha declarado Israel Naveso, presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales.

BOMBEROS QUISIERON DESPLAZARSE A VALENCIA

Según ha explicado, miles de bomberos profesionales quisieron desplazarse a las zonas más afectadas por el temporal nada más trascender la magnitud de la tragedia, pero no pudieron trabajar "adecuadamente" debido a la ausencia de una legislación "imprescindible" para intervenir de manera rápida y eficaz ante cuadros de hipotermia, faltas de agua y electricidad, o búsqueda de personas desaparecidas o incomunicadas por estar atrapadas entre escombros o en el interior de vehículos.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN Lo que un investigador valenciano acaba de crear podría transformar la búsqueda de las personas desaparecidas en la DANA

Por ello, la asociación ha lamentado que la Ley Marco de Coordinación de los Servicios de Bomberos siga "bloqueada" en el plano político, algo que, según ha denunciado, "compromete la seguridad ciudadana". "Ante muchas emergencias no puede actuar el parque de bomberos más cercano, sino aquel al que le corresponda la zona afectada; lo que alarga los tiempos de intervención y deteriora peligrosamente los servicios de protección que prestan los bomberos", ha criticado.

Al hilo, la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales ha asegurado haberse puesto en contacto con el Ministerio del Interior para solicitar una reunión en la que buscar soluciones conjuntas para mejorar la protección y seguridad de todos los ciudadanos, si bien hasta el momento no ha obtenido respuesta.