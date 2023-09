Un bombero valenciano revela en COPE el por qué de la devastación en Libia: "Hasta un cuarto piso"

El ciclón Daniel ha devastado Libia, alcanzando unas cifras catastróficas de cerca de 10.000 desaparecidos y más de 7.000 fallecidos. La perdida de vidas va a seguir aumentando, según las propias palabras de, Abdulmenam al Gaizi, alcalde de la ciudad de Derna (Libia) podría aumentar hasta los 20.000.

Muchos son los expertos en rescates que se han desplazado hasta el país para ayudar a los libios, como es el caso del valenciano Ramón Pérez, jefe de la Unidad de Rescate en emergencias y catástrofes (UREC) del Consorcio de Bomberos de Valencia, quien destaca en Mediodía COPE Valencia que "la rotura de las dos presas a causa de las fuertes lluvias ha hecho que todo se concentre en Derna, una población de unos 50.000 habitantes".

Ramón explica que como unidad gubernamental pertenecen a la Administración Pública y, por tanto, no pueden ir por su cuenta, sino que es Libia quien tiene que hacer un requerimiento y al llegar ese requerimiento "nos organizamos rápidamente ante la situación de calamidad". A la UREC se han sumado bomberos de la ONG IAE (Intervención, Ayuda y Emergencia) que muchos de ellos son también personal de la UREC. En total son 27 componentes que están realizando labores de "rotura para hacer accesos en edificaciones y rescatar a personas".

UNA INTERVENCIÓN PARTICULAR

Tal y como explica Ramón en los micrófonos de COPE, esta intervención tiene la particularidad del agua, pese a que cuando han llegado "agua ya no hay, no hay nada. El agua ha hecho el mal que tenía que hacer y ha vuelto al mar, hay barro". Lo que sí que queda en Libia son zonas por rastrear y es ahí donde los bomberos valencianos están poniendo el máximo empeño para poder encontrar supervivientes. "Estamos haciendo cuadrículas de la ciudad, y batidas para intentar localizar si queda algún superviviente en algunas zonas que no se ha rastreado todavía".

La fuerza del agua es lo que realmente ha hecho tanto daño a los habitantes libios. Una fuerza que se ha visto incrementada por la rotura de dos presas que han provocado que el agua "alcanzará en algunas zonas alturas de hasta un cuarto piso y ha arrastrado a muchísimas personas". Ramón destaca que tal ha sido el ímpetu que en estos momentos "se ve en la costa un kilómetro y pico de seguimientos en la playa, el agua es marrón".

La altura de agua y el paso de los días hace muy difícil encontrar supervivientes. Según el bombero valenciano, sabían que "iba a ser complicado localizar personas con vida, denegar esa ayuda, pero bueno, aquí estamos y vamos a hacer todo lo posible porque la esperanza no se pierde".