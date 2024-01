Boluda: "Las empresas son empresas, ni catalanas ni valencianas, su domicilio depende de ellas"

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha defendido "una política de incentivos, no de sanciones", al tiempo que ha subrayado que estos deben ser "para todos y en todos lados" de forma que se pueda competir en "igualdad". Ha subrayado que "las empresas son empresas, no son ni catalanas, ni valencianas, ni madrileñas, ni gallegas. Que tengan su domicilio aquí o que tenga en el otro lado depende de ellas".

Así se ha pronunciado, en declaraciones a los medios, preguntado por el acuerdo alcanzado por Junts y PSOE para modificar la ley de sociedades con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, entre otras medidas negociadas para que el partido independentista se abstuviese en los decretos del Gobierno aprobados este miércoles.

El empresario valenciano ha defendido que en Europa hay "determinadas libertades, y entre ellas está la que una empresa pueda ir y establecerse donde la empresa quiera".

En ese marco, ha subrayado que, "si hay una política de incentivos", él espera "que sea política de incentivos para todos y en todos lados". "Nada más, porque una empresa lo que quiere es no solo la seguridad jurídica, sino también competir, por lo menos, en igualdad".

Sobre la intención anunciada por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de presentar un recurso de inconstitucionalidad si se aprueban sanciones a las empresas catalanas trasladadas a la Comunitat, Boluda ha sostenido que "debemos mirar hacia una política, a lo mejor, de incentivos, no de sanciones", ha insistido en que su traslado "depende de las empresas, no de nadie más" y ha apuntado que, "si es una medida inconstitucional", le parece "muy bien que presenten recursos", aunque él no es "experto para saber si algo es inconstitucional o no".

Respecto a si cree que las sedes sociales de CaixaBank o Sabadell regresarán a Cataluña, el empresario valenciano ha indicado que "lo tienen que decir ellos", y ha añadido: "Si aquí están bien tratados y les va bien, seguirán aquí. Si aquí están mal tratados y no les va bien, se cambiarán a otro lado".

En ese sentido, ha afirmado que "tenemos que acostumbrarnos a que hoy estés aquí y mañana puedas estar en París o en Bruselas o en Holanda".