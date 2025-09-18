COPE
Valencia - Xirivella
Valencia - Xirivella

El Ayuntamiento retira tres palmeras en la calle Barcas por riesgo grave de caída

Según los técnicos, el grado de inclinación de tres ejemplares de palmeras era excesivo

Momento de la retirada de las palmeras

El personal técnico municipal del Servicio de Parques y Jardines ha determinado que el grado de inclinación de tres ejemplares de palmeras en la calle Barques es excesivo, lo que ha hecho imprescindible su intervención para garantizar la seguridad al existir una importante probabilidad de fractura.

El servicio se ha visto en la necesidad de talar tres palmeras en la calle Barques, tras detectar riesgo de caída, lo que supone una amenaza para peatones y vehículos que circulan por la zona.

La concejala de Parques y Jardines, Mónica Gil, ha explicado que la decisión se ha tomado tras el control y seguimiento rutinario que realizan las brigadas y el informe del personal técnico del servicio. “La vigilancia y control de las brigadas detectó que la inclinación de las palmeras era peligrosa. La mejor opción era abatimiento para evitar que cayeran sobre la acera o la calzada y causaran daños severos”, ha explicado Gil.

