Aumentan las muertes por ahogamiento en la Comunidad Valenciana: Un verano trágico y la necesidad urgente de medidas

La recta final del verano en la Comunidad Valenciana se está viendo marcada por cifras alarmantes de muertes por ahogamiento. Con 48 fallecimientos en lo que va del año, 38 de ellos ocurridos durante la temporada estival, este verano ha sido uno de los más trágicos de los últimos años. Sirva como ejemplo de la gravedad de la situación, el caso de Guardamar del Segura, donde se han registrado siete muertes, un número que, según José Luis Hernández Oliva, coordinador de playas de Cruz Roja en esta localidad, debería hacer saltar todas las alarmas.

"Las cifras son horrorosas", declara Hernández Oliva en una entrevista con COPE Valencia. De los siete ahogamientos en Guardamar, cinco ocurrieron fuera del horario de servicio de los socorristas, lo que pone en evidencia la insuficiencia de los horarios actuales de vigilancia en las playas. "El socorrista cumple su función cuando está, pero el verano es cada vez más largo, y los horarios a veces se quedan cortos", añade.

Este trágico panorama se ve agravado por la falta de conciencia y respeto hacia la figura del socorrista. Según Hernández Oliva, el trabajo de estos profesionales está "muy devaluado". La mayoría de los ciudadanos no reconocen la autoridad del socorrista, lo que dificulta enormemente su labor preventiva. "No tenemos esa autoridad. Si no hay un agente de policía en la playa, es muy difícil que la gente nos haga caso", lamenta.

Ante esta situación, Hernández Oliva subraya la necesidad urgente de campañas de concienciación, similares a las que se realizan para prevenir accidentes de tráfico. Una de las principales causas de ahogamiento en España, según explica, son las corrientes de resaca, un fenómeno que muchos bañistas desconocen por completo. "Con un consejo en televisión o en la radio de un minuto y medio, podríamos salvar vidas", afirma.

Cruz Roja Guardamar. Prohibido el baño

La creciente problemática de los ahogamientos en la Comunidad Valenciana exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La extensión de los horarios de vigilancia y la implementación de campañas educativas podrían ser pasos fundamentales para evitar que el verano, una época destinada al disfrute y la relajación, se siga convirtiendo en una temporada de tragedias.