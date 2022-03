Así es la falla ganadora de Convento de Jerusalén al detalle

La falla Convento Jerusalén-Matemàtic Marzal se ha llevado el primer premio de Sección Especial de las Fallas 2022 con su monumento '2030', de Pere Baenas, que refleja los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de sus escenas naturales.

Hadas, animales y criaturas oníricas y mitológicas conviven con escenas falleras en este monumento que habla de la acción por el clima, la lucha contra la desigualdad, del acceso al agua, la salud, el bienestar y la educación.

Un premio que la comisión ha celebrado entre abrazos que su falla grande ha recibido el primer premio de Sección Especial, un día después de quedarse a las puertas de la victoria en los galardones de las infantiles. Su fallera mayor, Cristina Madrero Soria, admite: "Ayer fue un chafón y hoy una alegría".

La máxima representante de la falla asegura que "esta comisión se deja la piel por intentar conseguir el primer premio y tener el mejor monumento en la plaza". Y este 2022, en opinión del jurado, su falla '2030' de Pere Baenas es la mejor de la ciudad.

Además, es una falla con un mensaje comprometido. "Nuestra falla representa los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se pretenden alcanzar en 2030. Cada parte del monumento representa uno de ellos. Queríamos concienciar al mundo entero del problema que tenemos y espero que se consigan", ha manifestado.

El presidente de la comisión, Francisco Segura, ha hablado con el artista Pere Baenas nada más conocer el triunfo: "Le he dicho que muchísimas gracias, ya no por la falla y por el arte, sino por el alma que le pone a todas sus fallas, por su esfuerzo personal y la ilusión que le pone. Creo que ese es el plus que todos los artistas necesitan para ganar", ha afirmado.

Respecto a quién le dedica el premio, Segura lo tiene "muy claro", es para los falleros que han pertenecido a Convento a lo largo de sus cerca de 130 años de historia, y que "siempre han luchado" por el galardón. "Se lo dedico a los falleros que están, a los que ya no están y a los futuros falleros de la comisión", ha zanjado.