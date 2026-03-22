Así se busca aprovechar los restos de la Cremà: "Darles una segunda vida"

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos, EMTRE, ya ha recepcionado más de 3.700 toneladas de cenizas y restos procedentes de la Cremà celebrada la pasada noche en el [área metropolitana de València]. Según el registro actualizado el viernes 20 de marzo, un total de 330 camiones procedentes de 31 municipios han descargado los restos de los monumentos en la Planta de Los Hornillos (Quart de Poblet).

Un tratamiento para dar una segunda vida a los restos

El presidente de la EMTRE, Emilio José Belencoso, ha explicado que para la noche de la Cremà "contamos con un gestor autorizado para evitar que los restos de cenizas se mezclen con los residuos habituales". El objetivo es poder reaprovechar el máximo de componentes. "Recepcionamos en Los Hornillos los restos de los servicios de recogida y un gestor especial los tratará, separando piedras, áridos y metales como tornillos de las cenizas para darles una segunda vida", ha detallado.

Contamos con un gestor autorizado para evitar que los restos de cenizas se mezclen con los residuos habituales" Emilio José Belencoso Presidente de la EMTRE

EMTRE La Planta de Hornillos en Quart de Poblet

El gestor autorizado es el responsable de la valorización de estos residuos. Una vez recepcionadas las cenizas, se separan según el material para extraer recursos como la arena de las bases de los monumentos, las estructuras metálicas y clavos, o la madera que no ha terminado de quemarse, dándoles una segunda vida como material reutilizado o reciclado.

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Valencia, a la cabeza de las cifras

En total, a fecha del 20 de marzo, se han recepcionado 3.717 toneladas de cenizas y arenas. Esta cantidad bastaría para cubrir todo el césped de [Mestalla] bajo casi un metro de ceniza. La ciudad que más cenizas ha aportado ha sido Valencia, con 2.290,48 toneladas, lo que representa más del 60% del total y ha requerido más de 200 camiones.

La segunda posición es para Torrent, que ha llevado 168,36 toneladas de cenizas a la planta. En tercer lugar se encuentra Picassent, con 103,59 toneladas, seguido de cerca por Paterna, que ha aportado 103,02 toneladas.