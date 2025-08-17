Arranca la vendimia 2025 en la DOP Valencia con prometedora frescura y recuperación de producción

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Valencia ha dado inicio oficial a la vendimia 2025, comenzando la cosecha el pasado 6 de agosto en la subzona de Clariano con la recolección de variedades blancas como el Gewürztraminer. Este año, la campaña se prolongará hasta finales de octubre, con la finalización prevista en las áreas de mayor altitud de Alto Turia.

Una acidez que provoca finos frescos y expresivos

Según Pancho, director técnico de Pago Casa Gran , a pesar de una reducción estimada del 30% en las variedades blancas debido a granizadas, la excelente acidez de los mostos anticipa vinos frescos y muy expresivos. En cuanto a las variedades tintas, las lluvias recientes han favorecido una cosecha con taninos elegantes y una intensidad notable.

Vinos de Valencia Racimo de uva.

Por su parte, Bodega La Viña inició su vendimia con la recogida de Chardonnay, con expectativas de producción superiores a las de los últimos dos años marcados por la sequía extrema, aunque aún algo por debajo de la media de la última década. El balance pluviométrico positivo ha impulsado un buen desarrollo vegetativo de la vid y una recuperación gradual en los niveles de producción.

Las temperaturas altas, pero más moderadas que en años anteriores, junto con una humedad ambiental elevada, plantean desafíos fitosanitarios que, sin embargo, no comprometen la salud de la uva. Las subzonas Valentino, Moscatel y Alto Turia presentan una evolución normal y se anticipa una vendimia de uvas muy equilibradas y con excelente sanidad.

En conjunto, la vendimia 2025 en la DOP Valencia se perfila como una cosecha marcada por la frescura, la calidad y la recuperación tras años de condiciones climáticas adversas.