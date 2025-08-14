La Archidiócesis de Valencia celebra con solemnidad la festividad de la Asunción de la Virgen

La Archidiócesis de Valencia conmemorará el viernes 15 de agosto la solemnidad de la Asunción de la Virgen María con misas solemnes y procesiones en todas sus parroquias dedicadas a esta advocación. Un total de 39 parroquias, incluyendo la Catedral de Valencia, se unen en esta celebración que recuerda una tradición que data desde la Reconquista en 1238, cuando el rey Jaume I dedicó la Catedral y las iglesias conquistadas a la Asunción.

Destacan las Fiestas de la Mare de Déu d’Agost en Bétera, con la singular ofrenda de las “alfàbegues”, plantas de albahaca gigantes, y la tradicional “Nit d’Albaes” en la víspera. En Llíria, la imagen de la Virgen será bajada en procesión desde la iglesia de la Mare de Déu hasta la parroquia de la Asunción, donde se celebrará la misa mayor.

En Valencia, la parroquia de Santa María del Mar , patrona canónica del barrio de El Grao, celebrará una misa solemne seguida de una procesión con la imagen yacente de la Virgen, acompañada por personajes vestidos como Apóstoles, un acto cargado de simbolismo y devoción.

FECHAS Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES

La Catedral de Valencia será epicentro de la festividad, con la celebración presidida por el arzobispo monseñor Enrique Benavent. Las actividades comenzarán el jueves 14 con las primeras vísperas, y el viernes 15, a las 9:30 horas, se cantarán los laudes y se recibirá la imagen de la Dormición, que será trasladada desde la Capilla de la Virgen del Milagro hasta la Seo, portada por miembros caracterizados como los doce apóstoles.

La misa solemne oficiada por el arzobispo y el Cabildo Catedralicio tendrá lugar a las 10:30 horas y será retransmitida en directo por el canal de YouTube de la Seo. Por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrarán las segundas vísperas y la tradicional procesión vespertina, una tradición que data de 1352, con la imagen yacente recorriendo las calles colindantes antes de regresar a su capilla.