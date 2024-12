Amadeo Marín: "De ganar el gordo, no sé cómo, pero me gustaría hacer algo por los afectados en Valencia"

Amadeo Marín es un riojano que este año se convierte en el rostro más entrañable de la Navidad. Desde Villamediana, su pueblo natal, hasta su hogar actual en Logroño, su vida ha dado un giro inesperado al ser seleccionado para protagonizar el anuncio de la Lotería de Navidad 2024, titulado "Compartirlo es lo extraordinario".

En el spot, Amadeo interpreta a Julián, un personaje que, a pesar de estar solo, refleja la magia de compartir. Esa emoción se traslada desde la pantalla, donde vemos cómo la alegría del sorteo más esperado del año se extiende como una ola imparable. Y es que, como bien dice el mensaje de este año, compartirlo transforma lo ordinario en algo extraordinario.

Amadeo, que nunca había imaginado verse en la pequeña pantalla, nos cuenta cómo vivió esta experiencia. “Se me ponen los pelos de punta cada vez que lo veo. Es emocionante y difícil de explicar, porque es algo que va más allá de lo que puedes soñar,” confiesa con voz entrecortada.

Durante el rodaje, hubo momentos que quedarán grabados en su memoria. El más especial fue cuando filmó la escena en la que Julián, entre lágrimas, descubre el valor de compartir. “Solo pensaba en no defraudar al equipo, en que el director, Félix, quedara contento con mi trabajo. Cuando dijeron ‘corten’ y escuché aplausos desde la sala de producción, me di cuenta de que lo había logrado. Aún se me eriza la piel al recordarlo.”

Pero lo más hermoso de Julián, y de Amadeo también, es su generosidad. En el anuncio, Julián, a pesar de no tener a nadie con quien celebrar en un inicio, encuentra en el acto de compartir una conexión profunda con los demás. Y esa generosidad trasciende la ficción.

“Fue algo que ocurrió días después del rodaje y que me marcó mucho. No sé cómo, pero me gustaría hacer algo por ellos,” afirma con sinceridad Amadeo Marín

VALENCIA

Amadeo revela que, de ganar el premio gordo, ya sabe a quién ayudaría "a los afectados por la DANA en Valencia". “Fue algo que ocurrió días después del rodaje y que me marcó mucho. No sé cómo, pero me gustaría hacer algo por ellos,” afirma con sinceridad.

Para Amadeo, representar la esencia de la Navidad en millones de hogares es un honor que aún no termina de asimilar. “El equipo me decía que este anuncio es muy importante, pero no entendí la magnitud hasta que la gente empezó a parar por la calle para pedirme fotos o darme las gracias. ¿Cómo no hacerlo? Esa alegría que siento es algo que quiero compartir siempre.”

Con cada gesto, Amadeo demuestra que no solo es un extraordinario Julián en pantalla, sino que encarna el mensaje en su vida diaria. La magia de la Lotería de Navidad no está en los números que cantan los niños de San Ildefonso, sino en el espíritu de compartir que Amadeo Marín, desde Logroño, nos recuerda este año.