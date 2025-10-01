Almorzar en Valencia ahora tiene premio y además, ayudas a la reconstrucción de la Dana

Volver a llenar los bares. Con este objetivo, Heineken España ha presentado hoy la "Ruta Tornar FUERZABAR”, una iniciativa para reactivar la hostelería valenciana que sigue luchando por recuperarse de la dana del 29 de octubre casi un año después. Regresar a los bares, llenarlos de vida y hacerlo de una manera muy valenciana: con un buen almuerzo es la propuesta de esta iniciativa puesta en marcha por la cervecera con sus marcas Amstel, El Águila, Heineken o Cruzcampo.

Unos 2.000 bares y restaurantes clientes de Heineken España se vieron afectados por las fuertes lluvias de aquel día. Un año difícil para el sector, de ahí que el movimiento solidario FUERZABAR se volcara con los bares para atender sus necesidades. A través de esta iniciativa, Heineken España ha contribuido a que el 90% de sus clientes hosteleros retomen su actividad.

El director de Relaciones Institucionales de Heineken España, Pablo Mazo, ha presentado la Ruta Tornar FUERZABAR. “Ya en los primeros momentos, desde Heineken España estuvimos al lado de la sociedad y de la hostelería valenciana, y hasta la fecha hemos invertido seis millones de euros en ayudar a impulsar de nuevo estos negocios. El apoyo permanente a los hosteleros es esencial para nosotros. Nuestros equipos se volcaron con nuestros clientes en aquellos momentos, y siguen haciéndolo con la Ruta Tornar FUERZABAR”.

Durante la presentación Pablo Mazo ha invitado a la sociedad a sumarse a esta ruta: “Cada visita a estos establecimientos es una apuesta por el futuro de estos negocios y está en la mano de todos apoyarles, y ayudar a revivir nuestra calles y barrios”.

Por su parte, Alejandro Pascual, al frente del L'Anònima Burger y Gambrinus (Catarrroja), ha señalado que “el papel de Heineken España ha sido muy importante para la apertura de mis negocios tras la dana y formar parte ahora de esta ruta, me hace especial ilusión porque todos tenemos que ayudarnos y mirar al futuro con optimismo”.

¿Cómo apoyar a los bares a través de la Ruta FUERZABAR?

La Ruta Tornar FUERZABAR se desarrollará en más de 150 bares en diez comarcas afectadas. Los clientes recibirán una pulsera de edición limitada (hasta agotar existencias), una por cada comarca, que representa este movimiento solidario. Además, a través de un código QR que llevará a www.somosdebarra.bar se podrá valorar su bar favorito para que se alce con el Cacau D’Or FUERZABAR con el apoyo de Amstel y además, ganar regalos y experiencias únicas como entradas a conciertos en el Roig Arena, palco VIP del Valencia Basket, entradas para ver al Levante UD, o packs de productos Amstel, Heineken, El Águila o Cruzcampo y una edición limitada de camisetas exclusiva