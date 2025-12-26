El alcalde de Almussafes planta cara al PSOE y pide declarar tras su expulsión por acoso sexual y laboral

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha solicitado declarar ante el CADE del PSOE, el canal interno del partido para la gestión de infracciones y denuncias. Esta petición llega después de que el PSPV-PSOE apostase por su expulsión a raíz de unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas en su contra.

Según han informado a EFE fuentes de su entorno, el alcalde espera poder comparecer el próximo lunes, 29 de diciembre, ya que considera que se han infringido sus derechos y las normativas internas de la formación. González fue suspendido de militancia hace unas semanas, pero ha decidido mantener su cargo como alcalde en el grupo mixto, a pesar de que el partido le ha exigido la entrega de su acta de concejal.

Indefensión y presunción de inocencia

El primer edil de Almussafes considera que se le ha "machacado desde el primer día sin tener ni la más mínima opción" de poder defenderse, motivo por el que ha elevado su petición al canal de denuncias del partido. Su entorno cercano defiende que "se ha incumplido la presunción de inocencia", así como el reglamento del propio CADE.

Se me ha machacado desde el primer día sin tener ni la más mínima opción"

Dicho reglamento, explican, obliga a guardar confidencialidad tanto sobre la persona denunciante como sobre la acusada y el procedimiento en curso. Además, González ha manifestado que necesita saber qué pruebas hay en su contra y por qué el caso no se ha trasladado a los juzgados o a la Guardia Civil, sugiriendo que las pruebas podrían estar "sacadas de contexto o que se hayan mezclado unas cosas con otras".

Las acusaciones de acoso

En relación con las denuncias de acoso laboral, la defensa de González sostiene que él "no tenía ninguna superioridad jerárquica" sobre la persona que ha presentado la denuncia. Asimismo, desmiente que la suspensión de militancia esté vinculada a una investigación de la Agencia Antifraude valenciana sobre el Ayuntamiento, calificando esta afirmación como falsa.

Fuentes próximas al alcalde han aclarado que lo que investiga Antifraude es una empresa pública local de la que González no forma parte de su cúpula directiva desde hace seis o siete años. Subrayan que su rol se limita a la Junta, al igual que el resto de concejales, por lo que "no tiene ningún poder ejecutivo dentro de la empresa".

Respecto a la denuncia por acoso sexual, el entorno del alcalde ha comunicado que está a la espera de conocer si se ha aportado alguna prueba documental o si la acusación se basa únicamente en el testimonio de la denunciante. Con todo, Toni González confía en su defensa y espera poder presentar su versión de los hechos ante el CADE el próximo lunes.