Ahora puedes convertirte en astronauta sin salir de Valencia: "Caminar sobre la luna"

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un lugar muy turístico, tanto para turistas locales como extranjeros, durante todo el año. Pero en época estival aumenta el turismo de manera exponencial en la Comunidad Valenciana y, así mismo, aumenta el flujo de visitas. Ante esta situación, la Ciudad de las Artes plantea una programación especial de actividades para verano. Este año, la joya de la corona es el espacio.

En COPE Valencia,la directora general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ana Ortells, explica en qué consisten las actividades y exposiciones que ofertan en el recinto valenciano. Destaca la visión del espacio y la astronomía. El Hemisfèric cuenta con la proyección de películas durante todo el año, pero este verano han querido potenciar su faceta de planetario. La directora resalta las proyecciones nocturnas de verano que “es una actividad que consisten en una proyección del cielo, que hay en este momento el cielo que hay en esta época del año. El cielo de verano se proyecta y mientras tanto se narra por parte de un experto en astronomía. Te explica las constelaciones, los planetas que ves e incluso la historia que hay detrás de ellos”.









Por otro lado, en el Museo de las Artes y las Ciencias se pueden encontrar diversas exposiciones. La nueva exposición relacionada con el espacio se llama “Up to Space. Misión espacial”. Se trata de una inversión. Ortells, explica que consiste en “vivir un poco la aventura de ser astronauta, ver cómo se forman los astronautas, que pruebas tienen que hacer como, pues bueno, puedes incluso suspendido de un arnés y con gafas de realidad virtual experimentar la gravedad del caminar sobre la luna”. También, durante la visita se cuenta “la historia, desde que pusimos el pie por primera vez, en este satélite hasta las misiones que tenemos de futuro”. Y destaca la exposición ‘Mediterránea’, donde se exponen “imágenes tomadas desde el espacio con una tecnología muy avanzada” del mediterráneo. De este modo, tendremos una visión del mediterráneo de ayer y de hoy.

Por otra parte, hay una exposición de obras al aire libre. El artista contemporáneo Pablo Atchugarry, expone por primera vez en España y ha elegido la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Son esculturas de bronce, acero y mármol de Carrara. Siendo una exposición de acceso libre y gratuita.

Comienza la semana con una visita al #MuseudelesCiències porque:



?? Hay nuevas exposiciones #ElEspacioenCAC

??‍????‍??Se celebran talleres con experimentos en directo la #CienciaaEscena

?Tenemos el #SimuladorEspacial en #GravedadCero



¡Abrimos de 10 a 21 horas! pic.twitter.com/ohK9LzdWaM — Ciudad Artes Ciencia (@CACiencies) July 22, 2024

Para la directora general, hay una exposición que destaca por encima de las demás y es “Pink Floyd de Dark side of the moon”. Es “un planetario que realizó esta banda musical británica para conmemorar el 50 aniversario del que ha sido su mejor álbum. Y además uno de los mejores de la historia del rock de ‘Dark side of the moon’. La proyección es una película con imágenes del espacio de la Agencia Espacial Europea. También imágenes de láser en movimiento, todo eso en una pantalla de 900 metros cuadrados y ambientado con la música de Pink Floyd de este álbum, con un sonido envolvente. Son 45 minutos para disfrutar”.

Todo ello, con precios asequibles y con descuentos para disfrutar de la cultura en familia y con amigos, durante la época estival.