Un agricultor valenciano revoluciona su negocio tras la DANA: "Buscan placer"

La reciente riada que sufrida por la provincia de Valencia ha causado estragos y afectando a miles de personas y sectores productivos, entre ellos el campo valenciano, que ha visto como se anegaban más de 50.000 hectáreas. Sin embargo, entre las dificultades, surgen historias de superación y es que, como dicen, la necesidad agudiza el ingenio. Una de estas historias es la de Rubén Bartual, un joven agricultor que, tras ver dañados sus campos, decidió dar un giro a su negocio familiar y lanzar una tienda online de naranjas para salvar su explotación.

"Nosotros familiarmente nos hemos dedicado estos últimos años a recolectar nuestra fruta e intentar distribuirla y comercializarla, pero está bastante complicado el mercado", explica Rubén. Sin embargo, ante la crisis, decidió acelerar un proyecto que tenía en mente desde hace seis meses. "Con lo de la DANA, le dimos un poco de prisa y le dimos un impulso".

Un joven que no pierde de vista sus raíces

Rubén tiene 28 años, y no siempre tuvo claro que el campo sería su futuro. "Yo me dedicaba a diferentes cosas durante mi etapa laboral, pero estos últimos años el campo ha formado parte de mis otoños e inviernos". La entrada en el sector agrícola no ha sido fácil, pero con el apoyo de su padre y hermano, ha logrado mantenerse a flote.

La falta de renovación generacional en la agricultura es un problema recurrente, y Rubén es consciente de ello: "No se ve gente de mi edad en este sector". No obstante, su interés por el trabajo de su padre y su conexión con la tierra lo han llevado a apostar por este camino.

Innovación en la Tradición

Uno de los aspectos más destacados de su negocio es la combinación de la experiencia de su padre, y sobre todo su abuelo, con su visión renovadora del negocio. "Aquí el artista es él, nosotros somos unos lazarillos todavía". Con esta fórmula, han logrado en poco más de un mes y medio una respuesta del mercado mucho mayor que en años anteriores. "No habíamos tenido este tirón en los otros años que llevamos intentando distribuirlo por otros medios".

La tienda online, llamada lasmejorenaranjas.es, permite a los consumidores adquirir directamente las naranjas de su explotación, sin intermediarios. "El cliente final no solo nos compra naranjas, sino que también nos pregunta cómo hemos pasado la DANA y nos ofrece ayuda de muchos tipos", explica Rubén, quien también se encarga de la atención al cliente.

Un Nuevo Modelo de Negocio

Históricamente, la explotación vendía su cosecha a empresas, pero el contacto directo con el consumidor final ha sido una revelación para ellos. "La satisfacción de un consumidor no la ofrece otra empresa. Las empresas buscan sus márgenes, no buscan placer", reflexiona Rubén.

Muchos clientes destacan la calidad y el sabor de las naranjas, que recuerdan a las que se consumían directamente del agricultor en décadas pasadas. "Nosotros informamos al cliente sobre la madurez de la fruta y le damos recomendaciones personalizadas. Esto es un valor añadido que la gente aprecia mucho".

Desafíos y Perspectivas de Futuro

Además de naranjas, también comercializan mandarinas y estudian expandir su oferta. Sin embargo, el clima sigue siendo un factor impredecible que influye en sus cosechas. "Cada año la agricultura es diferente. Hay factores externos como el clima que nos obligan a modificar estrategias de tratamiento y riego", comenta Rubén.

Su explotación se encuentra en Chiva, en plena "zona cero" de la DANA. "Hemos tenido que venir andando hora y media porque las carreteras no estaban operativas. Aún estamos sin vallas y con muchos destrozos en el campo, pero gracias a Dios hay un porcentaje de la cosecha que estamos salvando".

BENEFICIOS DE Comprar Naranjas Directamente AL Agricultor

El proceso de compra en su web es sencillo. Te metes en la página web, coges la cantidad que necesitas y realizas la compra online. En apenas unos clics, los clientes pueden recibir en casa naranjas frescas y de calidad.

La historia de Rubén es un ejemplo de resiliencia, innovación y pasión por el campo para mantener viva la agricultura tradicional en tiempos de crisis.