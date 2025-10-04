Adjudicadas 13 viviendas municipales de alquiler asequible a familias en riesgo de exclusión

Se ha aprobado la adjudicación de 13 viviendas municipales a otras tantas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que son beneficiarias de los programas de servicios sociales del consistorio.

Así lo ha indicado el edil portavoz del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

"Son familias altamente vulnerables que forman parte del Programa de Acceso a la Vivienda Municipal", ha aseverado el concejal. Este plan, aprobado por la Junta de Gobierno Local en enero de 2013 y actualizado el pasado mes de junio, cuenta con un equipo profesional interdisciplinar cuyo cometido es lograr que las familias objeto de intervención normalicen su situación, con la vivienda como fin central de todas las actuaciones.

En este caso, una vez emitido informe favorable por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se ha dado el visto bueno a la adjudicación de estos pisos en régimen de alquiler social.

Caballero ha indicado que de este modo se responde a las necesidades habitacionales de 13 unidades familiares que se encuentran en situación de fragilidad social, económica y personal. Estas son "familias altamente vulnerables", la mayoría de ellas con menores a su cargo.

El informe municipal emitido al respecto, indica que "presentan grandes dificultades para acceder a una vivienda asequible y normalizada, por lo que requieren también de actuaciones e intervenciones por parte de los Servicios Sociales municipales".

La comisión técnica del consistorio encargada de estas adjudicaciones ha valorado y puntuado cada caso en función de los informes técnicos elaborados por cada centro municipal de servicios sociales y según el baremo correspondiente establecido en el Programa de Acceso a la Vivienda Municipal.

Este baremo recoge indicadores económicos y de circunstancias socio-familiares como el número de menores a cargo, las circunstancias de monoparentalidad o de discapacidad, así como los casos de problemáticas graves de salud, violencia de género o trata de personas y mayores vulnerables, entre otros, ha concretado el Ayuntamiento.

El portavoz del gobierno local ha detallado las personas que tendrán acceso a estas 13 viviendas serán un total de 20 adultas y 18 menores.

DISTRITOS

Las viviendas se distribuyen por los distritos de Campanar, Ciutat Vella, Poblats Marítims y l'Olivereta y una de ellas en el municipio vecino de Xirivella.

En Campanar se han adjudicado dos viviendas a dos unidades familiares: a una familia monoparental con cinco hijos, tres de ellos menores de edad que proceden de un proceso de desahucio y son perceptores de una prestación por desempleo; y a otra familia monoparental formada por la progenitora y cuatro hijos menores de edad que es atendida desde el Servicio de Inclusión Social del CMSS de referencia. Los recursos económicos con los que cuenta esta familia son los que proceden de la prestación de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), compatibilizada con la prestación del Ingreso Mínimo Vital, ha explicado el consistorio.

En Ciutat Vella se han adjudicado seis viviendas a seis unidades familiares. Las dos primeras, a dos familia monoparentales con tres y cuatro menores a su cargo e inmersa en un proceso judicial por desahucio y perceptora de RVI. Una tercera vivienda se destinará a una familia de dos adultos, la mayor de los es dependiente grado II y con antecedentes de violencia de género. Estas personas proceden de un desahucio y son perceptoras de pensión por invalidez y la de prestación de Dependencia. Las otras tres viviendas se destinan a personas integrantes del Proyecto Vivienda Primero.

En el distrito de Poblats Marítims se van a adjudicar tres inmuebles a tres familias. El primero, a una familia monoparental con un menor a cargo y un adulto en situación de Dependencia que está en un procedimiento de desahucio abierto y es perceptora del IMV. Otra vivienda de esta zona se destinará a una familia de dos adultos y tres menores también inmersas en un procedimiento de desahucio, que está en el Programa de Menor y que es perceptora de la RVI. La tercera de las viviendas se destinará a una persona integrante del Proyecto Vivienda Primero.

En l'Olivereta se va a entregar una vivienda a un ciudadano de 67 años perceptor de pensión no contributiva actualmente aminorada a 330 euros. La vivienda del municipio de Xirivella será una residencia cedida por desahucio con informes sociales favorables para acceder al Programa de Acceso a la vivienda. Esta será ocupada por una familia monoparental, con tres hijos mayores de edad con discapacidad física y psíquica y uno de ellos con grado de Dependencia.

"UN PASITO MÁS"

Juan Carlos Caballero ha asegurado que con el acuerdo adoptado esta jornada en la Junta de Gobierno Local se da "un pasito más en la atención a las personas más vulnerables, especialmente en lo que tiene que ver con la vivienda".

"Sabemos que la vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos. Solucionar el problema de la vivienda y la dificultad de acceso de las familias a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra, es un reto muy importante. No queremos que las familias valencianas se vean expulsadas de la ciudad porque no puedan acceder o adquirir una vivienda Y este ayuntamiento es especialmente sensible y empático con las familias más vulnerables", ha expuesto el edil.

El representante del ejecutivo municipal ha destacado la labor de la Concejalía de Servicios Sociales en este ámbito, una delegación del consistorio "que dirige sus esfuerzos a favorecer la inclusión social de unidades familiares en situación de emergencia habitacional y vulnerabilidad".