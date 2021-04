El acta de la Junta de Portavoces sí recoge la pregunta del PP sobre nombrar a Barberá 'Alcaldesa Honoraria'

La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido hoy que el PP mantendrá su propuesta de nombrar a Rita Barberá como alcaldesa honoraria pues este año se cumplen 30 años de su llegada a la alcaldía. La propuesta la hizo la portavoz del PP ayer día 26 de abril por escrito respondiendo a la petición hecha por el Gobierno de Ribó.

Catalá ha afirmado que no presentará ningún nombre alternativo y ha asegurado a la salida de la Junta de Portavoces, donde debía tratarse las propuestas, que el alcalde ha decidido hoy evitarlo pasando la decisión a la comisión de Cultura.

Es algo que había afeado el Gobierno del Rialto. El alcalde de València, Joan Ribó, a su salida tras la celebración de la Junta de Portavoces, aseguraba que María José Catalá no había dicho "ni 'mu' respecto a ese tema. Me ha extrañado. No se ha dicho absolutamente nada". De la misma forma se pronunciaba la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, quien sostenía que "la portavoz del PP Català no ha propuesto en la Junta de Portavoces nombrar a Barberá alcaldesa honoraria. No ha dicho nada".

Sin embargo, en el acta de la reunión de esa misma Junta de Portavoces, sí que aparece en el apartado de "ruegos y preguntas", que "La Sra. Catalá pregunta sobre la cuestión de la propuesta de honores y distinciones e indica que ha recibido una nota interior de la Delegación de Patrimonio Cultural que hace referencia a un acuerdo de la Junta de Portavoces que no le consta que se haya adoptado. Manifiesta que ha preguntado a la citada Delegación y se le ha contestado que es un acuerdo de la Junta de coordinación del gobierno. Solicita el acta de ese acuerdo y añade que en la nota interior se dice que se presentaran propuestas antes del día de hoy 27 de abril, por lo que pregunta si se va a tratar de este tema."









Catalá ha denunciado “la posición del alcalde Ribó de no querer abordar en la Junta de Portavoces los nombramientos como siempre se ha hecho y derivarlo a la comisión de Cultura”. Con esta estrategia, señala Catalá “el alcalde Ribó quiere esconderse y no dar la cara para tratar de ocultar su postura en contra de nuestra propuesta de nombrar a Rita alcaldesa honoraria de Valencia y que ya sabemos que es en contra por lo leído hoy en medios de comunicación”.