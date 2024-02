Un abogado, sobre el conocido como pirómano de El Saler: "No se entiende cómo está en libertad"

Los incendios de El Saler traen de cabeza a vecinos y autoridades, tanto es así que ya se acumulan diecisiete en los últimos seis meses. Este último ya ha ocasionado el desalojo de vecinos de la zona que veían como el humo y las llamas se acercaban peligrosamente a sus viviendas. Las sospechas apuntan al conocido entre los vecinos como pirómano.





?Las imágenes que demuestran que el pirómano de El Saler adquirió una garrafa de parafina tras su puesta en libertad



??La adquirió el primer fin de semana que volvieron los incendios. La garrafa vacía apareció lanzada bajo su balcón tras el último fuego

https://t.co/EYeopKuTcL — COPE Valencia (@COPEValencia) February 14, 2024





COPE Valencia ha tenido acceso en exclusiva a imágenes de él accediendo a su vivienda con una garrafa de parafina, un líquido incoloro e inflamable que se obtiene de la destilación del petróleo, tras su puesta en libertad el pasado mes de diciembre, el fin de semana del 12 de enero, justo el fin de semana en el que comenzaron de nuevo los incendios provocados que han asolado el Parque Natural en los últimos meses.

Los cuerpos de seguridad continúan con la investigación para esclarecer el autor del suceso. Muchas son las preguntas que surgen sobre la situación que se están viviendo en este paraje natural. Mediodía COPE Valencia ha hablado con Manuel Castellanos, abogado penalista, para intentar arrojar luz sobre los hechos.

Audio





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Sin conocer a este señor es un perturbado, un enfermo y lo que no sé, es que si ha tenido antecedentes, y son conocidos, por qué la autoridad o policial o judicial no lo pone a buen recaudo, porque, esta persona igual que muchos perturbados con delitos también de carácter sexual o de pederastia necesitan sus informes médicos o psiquiátricos y si es un problema psiquiátrico, evidentemente es un peligro para la sociedad, por lo tanto, no se entiende como está todavía en libertad”, reconoce el letrado.

Castellanos además es recalca que las fotografías a las que ha tenido acceso COPE Valencia son “pruebas de cargo que la autoridad policial y luego la judicial utilizan para la instrucción y condena del acusado,” además insiste en que “los delitos de incendio estaban muy tipificados en el Código Penal y pueden ser tanto dolorosos como culposos y por mi experiencia las autoridades son muy severas, incluso con los delitos culposos”.





“No puede estar en la calle”

Lo que se pregunta el abogado en COPE Valencia es que “sean tan laxos con individuos de estas características, no pueden estar en la calle porque o son enfermos o tienen mala fe”.





Delitos culposos o delitos dolosos

Castellanos aclara la deferencia entre delito culposo o doloroso. “Culposo es cuando uno comete un incendio por imprudencia, por ejemplo si tira una colina encendida en el monte y se prende fuego sin querer, y el doloso se va a tener propósito y la pena es mucho mayor.

“Después, está el régimen de atenuante, si es por algún trastorno mental acreditado en el procedimiento con un informe psiquiátrico, lo que pasa es que hay que modular la pena porque esas personas, lamentablemente, lo vuelven a hacer”, señala.

Como experto penalista, el abogado es consciente que "la justicia en muchos casos es muy estricta y en otros tienen esta manga ancha y si ha sido detenido y puesto en libertad sin cargos o sin vigilancia, pues es un error y estos tipos mucha gente los denomina terroristas medioambientales porque al final las masas forestal son un beneficio para todos y son un bien común”.





Muy pendientes de la evolución del #IFEISaler declarado y del trabajo que ya está realizando @bomberosvlc y @GVAbforestals. https://t.co/3tvUXNGOOk — María José Catalá (@mjosecatala) February 12, 2024





Geolocalización del presunto autor

La geolocalización no está pensada para este tipo de delincuentes, apunta el letrado, pero reconoce que la idea de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de geolocalizar el móvil del pirómano “no es mala idea pero incluso se podría vigilar con drones y todas esas medidas de vigilancia ayudan a que el pirómano se sienta vigilado, entonces cualquier medida que sea de precaución a los presuntos pirómanos, pues bienvenidas sean”.