El nuevo Suzuki Swift llegará a Edauto en abril

Suzuki Edauto lanza los días 21, 22 y 23 de febrero una nueva edición de los ‘Suzuki Days’.Son una oportunidad única para acceder a los modelos de la gama de Suzuki (Ignis, Swift, Vitara, S-Cross, Swace y Across) y poder disfrutar de un automóvil híbrido, con etiqueta ECO o CERO a un precio muy interesante y descuentos de hasta 6.500€ en la gama híbrida de Suzuki. Serán casi 30 coches con entrega inmediata. En Ciutat de Llíria 38, en la carretera a La Cañada.

S-Cross

Con más de 21.000 unidades vendidas en España, y a punto de cumplir la mayoría de edad, el crossover de Suzuki, que vio la luz en 2006 bajo el nombre SX4, y evolucionó al actual S-Cross, se posiciona por derecho propio como uno de los modelos más emblemáticos de la marca. Disponible en 3 versiones, con 2 motorizaciones híbridas, etiqueta ECO y el conocido sistema de tracción Suzuki AllGrip Select, la última generación del S-Cross es uno de los modelos más equilibrados de su segmento. Este modelo condensa todas las tecnologías avanzadas de la marca, tanto a nivel de seguridad, como de hibridación o de conectividad, ofreciendo los servicios conectados Suzuki Connect

Vitara

Uno de los componentes clave de la fórmula del éxito del Vitara es que ha mantenido un tamaño compacto, con un perfecto equilibrio entre longitud, anchura, altura y peso; para ser práctico, eficiente y eficaz en la ciudad, la carretera y el campo. A esto se suma un diseño inteligente de su carrocería, que le otorga el máximo espacio interior y muchas otras ventajas.

El Suzuki Vitara original, de tres puertas, medía 3,56 metros de largo y era mucho más compacto que los todoterrenos de su época. En 1991 se presentó la versión de cuatro puertas, que medía 4,03 metros. Con 4,175 metros de longitud, la generación actual apenas ha crecido respecto a la primera, conservando la fórmula original de los cuatro metros. En un entorno en el que los coches no han parado de aumentar su tamaño, el Vitara se mantiene fiel a unas dimensiones que le permiten ser ágil en la ciudad.

Otra medida muy afinada en el Vitara es la altura. Con 1.610 mm se mantiene en el término medio exacto para combinar una posición de conducción elevada, un cómodo acceso a los asientos y unas buenas aptitudes todeterreno; con un comportamiento eficaz en todo tipo de carreteras.





Sus contenidas dimensiones y la construcción ligera permiten al Vitara presentar unas cifras de peso muy bajas dentro de su segmento. El peso del Vitara tampoco se ha incrementado notablemente con el paso de los años (la primera generación pesaba 1.185 kg en su versión de cuatro puertas) y la actual se mueve entre 1.165 y 1.338 kg en la báscula, dependiendo de la versión. Esta cifra es un gran logro de Suzuki, que ha logrado mantener su filosofía de peso ligero en un coche que incorpora muchos más elementos de seguridad y de equipamiento.

Otro de los ingredientes de la fórmula del Vitara es ofrecer un espacio interior impresionantemente amplio para un automóvil de cuatro metros. Su carrocería logra combinar un diseño atractivo con unas formas que maximizan la capacidad interior. El Vitara sobresale dentro de su categoría en todas las cotas interiores: anchura, altura y espacio para las piernas, en las plazas delanteras y traseras. La capacidad del maletero está en la parte alta de su segmento, con 362 litros y un volumen máximo de 1.119 litros.

La carrocería del Vitara tiene muchos otros detalles prácticos que reflejan su inteligente diseño. La visibilidad es perfecta en todas las direcciones, algo muy valioso cuando se conduce en ciudad o fuera de la carretera. Lo mismo sucede con la accesibilidad: entrar y salir del Vitara es fácil y cómodo por los amplios vanos y el ángulo de apertura de las puertas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuevo Swift 2024

Por cierto, Suzuki ha presentado estos días la cuarta generación del Swift, que llegará a Edauto en mes de abril. Un modelo que ya acumula más de 9 millones de unidades comercializadas desde que se lanzara su primera generación como modelo mundial hace menos de 20 años.

El nuevo Swift da un enorme salto evolutivo en todos los aspectos con un diseño totalmente nuevo, un interior de mayor calidad, más tecnología, mejor equipamiento y una eficiente mecánica microhíbrida que disfruta de la Etiqueta ECO de la DGT

La cuarta generación del Suzuki Swift ya es un hecho, y es que en un mercado en el que la evolución es contante y sobre todo muy rápida, los fabricantes sólo tienen una opción: renovarse o morir. Esta ha sido la disyuntiva a la que ha tenido que enfrentarse Suzuki, y es que la tercera generación de uno de sus modelos más reconocidos ya cargaba con seis años a sus espaldas.

El Swift ha conseguido convertirse en un pilar fundamental dentro de la gama de modelos de Suzuki, y es que desde que se presentara su primera generación como modelo global en 2004, ha conseguido acumular la increíble cifra de más de 9 millones de unidades comercializadas.

Partiendo de la misma plataforma que la anterior generación, el Suzuki Swift se renueva al completo para seguir siendo un interesante candidato para aquellos que estén buscando un vehículo urbano, con un gran equipamiento y un buen comportamiento dinámico a un precio comedido.

Más que una revolución, el nuevo Suzuki Swift ha tenido una importante evolución, y es que a pesar de que el diseño es totalmente nuevo y no comparte ningún elemento con el modelo al que precede, sí que respeta el ADN de la anterior generación. Lejos del “gigantismo” que han vivido muchos de sus rivales, el nuevo Swift ha mantenido sus comedidas dimensiones para reafirmarse sin tapujos como un modelo del segmento B. De hecho, su longitud sólo ha crecido 2 cm respecto a la primera generación del modelo. Dicho esto, cuenta con unas dimensiones de 3.860 mm de largo y 2.450 mm de ancho, lo que le permite ofrecer una correcta habitabilidad en las plazas traseras y un maletero que, a falta de conocer la capacidad oficial, ofrece espacio más que suficiente para el día a día.









De su diseño, llama la atención su marcada línea de cintura que, en vez de morir en la puerta trasera, rodea todo el vehículo para darle unas líneas muy bien redondeadas. Los pilares A, B y C están acabados en un elegante color negro brillante, por lo que permiten un efecto de techo flotante que dinamiza bastante el conjunto. Además de los nuevos faros y ópticas Led que le dan un aroma mucho más moderno, otra de las novedades del nuevo Swift es la ubicación del logo de la marca, que abandona la calandra para integrarse en la pintura y dejar espacio para un radar perfectamente integrado. Otra de las diferencias de esta nueva generación es el tirador de las puertas traseras, que vuelve a una forma tradicional en la propia puerta para dejar atrás el diseño enrasado en el pilar C que había estrenado la tercera generación.

Sin duda alguna, donde más se nota el salto evolutivo de la cuarta generación del Suzuki Swift es en su interior, y es que a pesar de que los materiales plásticos de tacto duro siguen siendo los grandes protagonistas, se ha optado por un diseño mucho más moderno con ajustes impecables. Un nuevo salpicadero envolvente en un atractivo acabado bitono y, la gran protagonista, una generosa pantalla táctil de 9 pulgadas mucho mejor integrada que en la anterior generación, ofrecer la sensación de estar ante un conjunto de mejor calidad. No sólo esto, sino que el cuadro de instrumentos recibe un nuevo display a color de 4,2 pulgadas para ofrecer todo tipo de información de conducción y se ha mejorado su conectividad con la incorporación de dos nuevos puertos USB en la parte delantera.

Suzuki ha querido simplificar al máximo la oferta mecánica del nuevo Swift, por lo que al menos por el momento sólo estará disponible un pequeño propulsor tricilíndrico de gasolina con 1.2 litros de cilindrada con una potencia de 83 CV. Dados los estándares de potencia a los que nos estamos acostumbrando, 83 CV pueden parecer pocos. Nada más lejos de la realidad, y es que hay que tener en cuenta que estamos ante uno de los modelos más ligeros del mercado, y es que sus menos de 1.000 kg sobre la báscula le permiten moverse con una gran agilidad sin tener que apostar por un propulsor más grande, potente y, sobre todo, sediento.

Además de conformarse con un consumo de entre 4,4 y 4,6 l/100 km según el ciclo WLTP, el nuevo Suzuki Swift cuenta con el sistema SHVS de hibridación ligera de 12 V que ya hemos conocido en el resto de la gama de la marca, lo que se traduce en que todas sus versiones podrán lucir la Etiqueta ECO en su parabrisas. El pequeño modelo japonés ofrece la posibilidad de escoger entre una transmisión manual de cinco velocidades o una transmisión automática que, sin duda, le convierte en una opción especialmente interesante para moverse por el centro de la ciudad.

Suzuki no sería Suzuki si sus modelos no ofrecieran algo distinto al resto del mercado y, como no podía ser de otra forma, el Swift no decepciona: sigue siendo el único modelo de su segmento en contar con un sistema de tracción total. Equipado con la tracción total AllGrip Auto de Suzuki basada en un sistema de acoplamiento viscoso, la cuarta generación del Swift se convierte también en una alternativa ideal para todos aquellos que necesiten un coche urbano que también les sirva para, por ejemplo, subir a la montaña los fines de semana.

La cuarta generación del Swift llegará a los concesionarios con tres niveles de equipamiento, ganando una alternativa más respecto a la anterior versión. Estos acabados, denominados S1, S2 y S3, contarán con un completo equipamiento de serie desde su versión más básica. Tanto es así, que desde la variante de entrada a la gama, tendrá una dotación de serie que incluye el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 9 pulgadas con Android Auto y Apple Car Play inalámbrico, sistema de navegación, control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento o cámara de visión trasera. Además, se podrá escoger entre una amplia paleta de colores que incluye nueve acabados monotono y otros cuatro acabados bitono.

Una de las claves que nos hacen darnos cuenta de que estamos ante una generación totalmente nueva del Suzuki Swift es su amplísimo equipamiento de seguridad. Por ello, desde su variante más básica podremos encontrar sistemas de asistencia a la conducción como el Asistente de Mantenimiento en Carril, el Sistema de Monitorización del Conductor, el Control Predictivo de Frenada, Alerta de cambio de carril, alerta antifatiga, asistente de luces de largo alcance, asistente de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, detección de ángulo muerto o alerta de tráfico posterior.