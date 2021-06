Nueva Clase C de Mercedes Benz

La nueva Clase C Berlina y Estate

Anunciar una nueva era, más digital y eficiente que nunca, sin renunciar a todo lo que nos es familiar y querido. La nueva Clase C cumple ambos objetivos, y crea de ese modo una zona de confort con garantía de futuro en todas sus dimensiones en una época marcada por profundos cambios en todo el mundo. Gracias a la propulsión híbrida parcial con tecnología de 48 voltios y alternador arrancador integrado, así como tecnología híbrida enchufable, la nueva Clase C es la primera serie clásica de turismos de Mercedes-Benz completamente electrificada. Un sistema de baterías altamente eficiente confiere al híbrido enchufable una autonomía eléctrica del orden de los 100 kilómetros (WLTP[1]). Esto es algo que no se había conseguido nunca en esta categoría. Al mismo tiempo, establece un nuevo referente por su sostenibilidad. Si tenemos en cuenta que la Clase C es una de las series con mayor volumen de ventas de la empresa, esta electrificación sistemática tiene una gran repercusión en la huella de CO2 de la automoción. Entre los componentes técnicos destacados cabe mencionar asimismo algunos equipos opcionales, como DIGITAL LIGHT y la dirección del eje trasero. La Berlina y el Estate celebrarán su debut simultáneamente, podrán solicitarse a lo largo del mes de abril y llegarán a los concesionarios en el verano de 2021.

El diseño: claridad sensual en una expresión especialmente estética y deportiva

La nueva Clase C ostenta dimensiones claramente dinámicas, incluso a vehículo parado, fruto de la combinación de un voladizo delantero corto, una batalla larga y el voladizo trasero. Este ímpetu, perceptible a primera vista, está subrayado por el deportivo capó con resaltes longitudinales. El parabrisas y el habitáculo adoptan una posición más atrasada. Los especialistas denominan «cab-backward-design» a estas proporciones clásicas. La anterior generación de esta serie supuso ya un importante salto cualitativo en cuanto al valor intrínseco del habitáculo. La nueva Clase C va aún más allá en el capítulo del lujo moderno. En el habitáculo se han adoptado algunos aspectos destacados de la nueva Clase S, si bien interpretados en una clave más deportiva.

Diseño exterior: silueta con un juego de luces especial

Las superficies de la carrocería, con una sofisticada conformación escultural, generan un singular juego de luces en la vista lateral. Al mismo tiempo, los diseñadores han reducido a un mínimo las líneas características en la chapa. De esa manera adquiere mayor protagonismo la línea de cintura. En la vista lateral del Estate, el trazo moderno del techo y la luneta trasera inclinada subrayan el carácter deportivo del vehículo, sin que ello conlleve restricciones en la funcionalidad. Otros atributos de la presencia deportiva y dominante del vehículo son el ancho de vía amplio y las ruedas de diseño moderno enrasadas en el exterior (en formato de 17 a 19 pulgadas).

La calandra del radiador típica de la marca define la fisonomía del frontal. Todos los modelos poseen una estrella central, mientras que la ejecución y el efecto óptico de la calandra muestran diferencias en sus detalles. El modelo básico cuenta con una estrella central con lamas. En la versión AVANTGARDE se añaden elementos ornamentales en las lamas y un marco cromado en torno a la calandra del radiador y el faldón. Un distintivo que permite identificar a los vehículos con la línea AMG Line es la parrilla de efecto diamante en diseño de estrella en cromo.

La configuración de la zaga incluye los rasgos típicos de una berlina Mercedes-Benz. Al mismo tiempo, las luces traseras fascinan por su configuración con gran profusión de detalles y un diseño inconfundible, tanto de día como de noche. La berlina cuenta por primera vez en la Clase C con luces traseras de dos piezas. Las funciones de iluminación están divididas entre la pared lateral y la tapa del maletero. Gracias a la distribución precisa de los elementos interiores, las luces traseras hacen gala de un especial valor intrínseco en cada uno de sus detalles. Los elementos de adorno opcionales o específicos de las líneas en el parachoques trasero completan de forma estética la vista trasera. Tres nuevos colores —azul espectral, plata high-tech y blanco opalita— completan la paleta de pinturas para la carrocería.

Diseño interior: ambiente más deportivo gracias a la distribución centrada en el conductor

El tablero de instrumentos consta de dos secciones, una superior y una inferior. La sección superior es un perfil en forma de ala con nuevos difusores redondos, más planos que hasta ahora, que recuerdan a las barquillas de los reactores de una aeronave. La sección inferior incluye un elemento de adorno de generosa superficie. Este componente se prolonga sin solución de continuidad desde la consola central hasta el tablero de instrumentos. Otro rasgo que acentúa el cariz deportivo es la disposición de determinados componentes en torno al conductor. El tablero de instrumentos y el visualizador central están orientados ligeramente hacia él, en un ángulo de seis grados.

En el puesto de conducción destaca la pantalla LCD de alta definición. Este visualizador exento parece flotar por delante del perfil de ala y la superficie del elemento de adorno. De ese modo, el visualizador del conductor se distingue claramente de los puestos de conducción tradicionales con relojes clásicos. Los compradores pueden elegir entre una ejecución de 10,25 pulgadas (26,0 cm) y otra de 12,3 pulgadas (31,2 cm).

El visualizador central refleja asimismo el cambio de paradigma en el marco de la digitalización progresiva. Las funciones del vehículo pueden controlarse por medio de una pantalla táctil de alta calidad. Su formato vertical ofrece ventajas patentes, sobre todo para la navegación. La pantalla táctil parece también suspendida por encima de la superficie del elemento de adorno. Al igual que sucede con el tablero de instrumentos, la superficie de la pantalla está orientada ligeramente hacia el conductor. El visualizador central cuenta de serie con una pantalla de 9,5 pulgadas

(24,1 cm) de diagonal. Como equipo opcional está disponible una versión con pantalla de 11,9 pulgadas (30,2 cm) de diagonal.

Un aplique cromado de alto valor divide la consola central en una sección posterior, con el acolchado suave del apoyabrazos, y una sección anterior en color negro profundo brillante. A partir de esta superficie tridimensional nace sin solución de continuidad y sin intersticio alguno el visualizador central, aparentemente suspendido en el espacio.

Los modernos revestimientos de las puertas, con diseño moderno y muy reducido, envuelven el tablero de instrumentos. Los paneles centrales de las puertas con apoyabrazos integrados se desarrollan en dirección horizontal a partir de una superficie vertical. En analogía a la configuración de la consola central, también aquí se distinguen dos secciones, con un elemento metálico de alta tecnología en la parte delantera. Esta sección asume la función de un asidero para sujeción y para cerrar la puerta, y sirve de soporte a los interruptores para los elevalunas. Otro detalle destacado es el panel de mandos sobresaliente, en el que se han integrado el tirador para la puerta y los mandos para las funciones del asiento.

El diseño particular de los asientos opcionales —AVANTGARDE o deportivos— de la nueva Clase C utiliza capas y superficies envolventes, lo que les confiere una gran ligereza óptica. Los reposacabezas y su integración en el respaldo del asiento responden a una configuración completamente nueva, con un revestimiento cerrado que cubre los elementos mecánicos de ajuste.

Para la Clase C se ofrece un revestimiento de símil de cuero en efecto napa para el tablero de instrumentos, incluida la línea de cintura (equipamiento opcional, de serie con la línea AMG Line). La gama de elementos de adorno presenta superficies innovadoras. Esto incluye una nueva interpretación de los enchapados de poros abiertos en tono marrón y un enchapado de madera negro de poros abiertos atravesado en arrastre de forma por finos insertos de adorno de aluminio auténtico.

El visualizador del conductor y el visualizador central transmiten una vivencia estética cabal. Es posible seleccionar entre tres estilos de visualizado (discreto, deportivo, clásico) y tres modos (navegación, asistencia, servicio) para personalizar la apariencia de las pantallas. En el modo «deportivo», por ejemplo, predomina el color rojo, y el cuentarrevoluciones central se distingue por su dinamismo. En combinación con las líneas de equipamiento, la nueva Clase C equipa de serie iluminación de ambiente con cables de fibra óptica.

La generación más reciente de MBUX, de manejo intuitivo, y capaz de aprender

Al igual que la nueva Clase S, la nueva Clase C equipa la segunda generación de MBUX (Mercedes-Benz User Experience). El habitáculo es así aún más digital y más inteligente, pues tanto el hardware como el software han experimentado un gran salto cualitativo. Las pantallas LCD muestran imágenes brillantes que facilitan el control de las funciones del vehículo y de confort.

El visualizador del conductor y el visualizador central transmiten una vivencia estética cabal. Las informaciones se visualizan de forma estructurada y ordenada en las pantallas. Mercedes-Benz ha desarrollado un nuevo canon estético para los visualizadores, introducido con la Clase S, que sirve ahora de base para mostrar la información en los nuevos modelos.

Es posible seleccionar entre tres estilos de visualizado (clásico, deportivo, discreto) y tres modos (navegación, asistencia, servicio) para personalizar la apariencia de las pantallas.

El estilo «clásico» da la bienvenida al conductor con un conjunto de visualizadores que le resultan familiares a primera vista. Los acreditados instrumentos con dos tubos y contenidos variables entre ambos ponen a la vista todas las informaciones relevantes.

En el modo «deportivo» predomina el color rojo, y el cuentarrevoluciones central se distingue por su dinamismo.

En el modo «discreto», el contenido informativo se reduce a lo esencial. Ambas pantallas pueden visualizarse además con siete conceptos cromáticos en combinación con la iluminación de ambiente. Esto recrea una experiencia cromática impresionante en el habitáculo.

· En el nuevo modo «asistencia» se reproduce en tiempo real una imagen con el tráfico en torno al vehículo, y se completa con importantes informaciones.

El equipo de navegación a pantalla completa, adoptado de la Clase S, ofrece al conductor la mejor orientación posible durante la marcha.

El asistente de voz «Hey Mercedes» es cada vez más inteligente

Es posible ampliar la aptitud de diálogo y de aprendizaje del asistente de voz «Hey Mercedes» activando los servicios online en la Mercedes me App. Además, ahora pueden iniciarse determinadas acciones sin necesidad de pronunciar las palabras clave «Hey Mercedes». Por ejemplo, atender una llamada telefónica. «Hey Mercedes» explica también las funciones del vehículo y puede ayudar, por ejemplo, si se desea conectar el smartphone por medio de Bluetooth o si se busca el botiquín de primeros auxilios. En su nueva generación, «Hey Mercedes» es también capaz de reconocer la voz de los distintos ocupantes.

La inteligencia móvil de Smart Home permite un manejo muy confortable de distintos sistemas, también a distancia

Con la función Smart Home de MBUX, la Clase C puede convertirse en una central de mando móvil para el propio domicilio. Las redes Wi-Fi y modernos sensores y actuadores aumentan la inteligencia y la capacidad de comunicación del hogar bajo el concepto genérico «Smart Home». Es posible así supervisar a distancia la temperatura interior y el alumbrado de la casa, o la posición de las persianas, y conectar a distancia algunos electrodomésticos. Los detectores de movimiento y contactos en las ventanas informan acerca de posibles visitas, tanto esperadas como indeseadas.

«Hey Mercedes, ¿hay alguien en casa en este momento?» «Lo he comprobado. El último movimiento registrado ha tenido lugar en la cocina, hace una hora.» Así podrían ser en el futuro los diálogos entre el conductor o uno de los ocupantes de la Clase C y el Smart Home del usuario por medio del asistente de voz MBUX (Mercedes-Benz User Experience). En la fecha de lanzamiento al mercado, la función MBUX Smart Home soportará ya numerosos equipos de importantes proveedores de soluciones para informatización del hogar. Ya se han firmado los contratos correspondientes con Bosch Smart Home y Samsung SmartThings. Más adelante les seguirán otros proveedores, que se darán a conocer en su momento. Desde su introducción, «Hey Mercedes» comprende consultas y comandos en cuatro idiomas (alemán, chino, inglés americano e inglés británico). Es posible dirigirse de viva voz a lámparas, enchufes, termostatos, persianas y estores, detectores de movimiento y contactos en las puertas y las ventanas, así como sensores de temperatura. Por tanto, el sistema puede contestar también con propiedad a preguntas del tipo siguiente: «¿Me he acordado de bajar el termostato de la calefacción?». Del mismo modo, en función de la respuesta recibida, existe la posibilidad de modificar el ajuste de los termostatos instalados en el domicilio: «Ajusta una temperatura de 18 grados en toda la casa». De esa manera, la integración de Smart Home en MBUX puede ayudar a reducir el consumo energético doméstico. Al mismo tiempo aumenta el confort, pues es posible modificar el ajuste y aumentar la temperatura de la calefacción a distancia.

Streaming de música, con la posibilidad de elegir entre millones de canciones

Mercedes-Benz ha integrado plenamente en el sistema de infoentretenimiento MBUX su servicio «Online Music» y, con este, a los mayores proveedores de música en streaming. MBUX hace posible un acceso cabal al perfil de usuario personal del proveedor de música vinculado en cada caso. De ese modo, el cliente puede acceder cómodamente a sus canciones preferidas y a sus listas de reproducción. Además, tiene la posibilidad de descubrir millones de títulos nuevos, o listas de reproducción patrocinadas. El manejo es intuitivo gracias al asistente de voz MBUX, pronunciando las palabras clave «Hey Mercedes», mediante las funciones táctiles del volante o directamente desde el visualizador central.

Otras opciones en combinación con MBUX

En calidad de equipamiento opcional se ofrecen funciones de vídeo de realidad aumentada. Una cámara explora el entorno por delante del vehículo. Las imágenes de vídeo se reproducen en el visualizador central y se completan integrando objetos virtuales, informaciones textuales y marcas. Estos objetos pueden ser, por ejemplo, señales de tráfico, indicaciones para girar, recomendación de cambio de carril o el número del edificio buscado. Esta información puede facilitar claramente la navegación, especialmente en la ciudad.

Como equipo opcional puede encargarse un Head-up-Display a todo color. Este equipo proyecta una imagen virtual en formato de 9 x 3 pulgadas (aprox. 23 x 8 cm) por delante del conductor, que la aprecia como si estuviera suspendida por encima del capó, a una distancia aproximada de 4,5 m.

Por debajo del visualizador central, en una posición ergonómica, se encuentra el escáner de huella dactilar. Con su ayuda, los usuarios pueden identificarse ante MBUX de forma rápida, confortable y segura. Esta función protege los ajustes personales, así como datos privados como los favoritos, los últimos destinos de navegación, predicciones basadas en el análisis del comportamiento del conductor, entradas de carácter profesional en el calendario y los correos electrónicos. También están reservados al usuario autentificado los procesos de pago por medio de Mercedes me.

Actualizaciones «Over the Air» (OTA) para disponer siempre de la versión más reciente del software

Siempre que Mercedes-Benz pone a disposición una nueva actualización del software, aparece el mensaje correspondiente en MBUX. La descarga y la instalación de la actualización se llevan a cabo en un segundo plano. No obstante, el usuario tiene que confirmar explícitamente la activación. De esa manera, el software del vehículo está siempre al día. Las actualizaciones Over the Air pueden utilizarse también para integrar en vehículos en propiedad de clientes nuevas funciones y posibilidades que todavía no han sido inventadas en la fecha de compra. Mercedes-Benz utiliza para la transmisión de los datos la técnica de telefonía móvil y el módulo de comunicación integrado en el vehículo, que garantizan un alto nivel de seguridad.

Otra opción para disfrutar de una experiencia actual y mejorada de usuario es la adquisición de nuevas funciones en el Mercedes me Store, como los servicios de streaming de música o las funciones de oficina de a bordo de In-Car-Office. También es posible suscribir o renovar online la suscripción a servicios adicionales, disponibles en el Mercedes me Store y sujetos al pago de una cuota.

Propulsión: electrificación sistemática de los modernos motores de cuatro cilindros

La nueva Clase C apuesta por una electrificación sistemática de todos los modelos y una estrategia inteligente de downsizing para establecer un nuevo estándar en el campo de la eficiencia. La gama de propulsores consta exclusivamente de grupos de cuatro cilindros de la actual familia modular de motores de Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines). De ese modo, la gama de motores aporta una contribución esencial a la flexibilización del régimen global de producción de la marca, y permite conseguir los fines de electrificación en función de la demanda.

Tanto los motores diésel como los grupos de gasolina operan con sobrealimentación por medio de un turbocompresor y, por primera vez, también con la asistencia inteligente de un alternador arrancador integrado (ISG) en el margen bajo de revoluciones. Esta función los convierte en modelos híbridos parciales (Mild-Hybrid) de segunda generación, y es la clave de un desarrollo sobresaliente de la potencia. El ISG trabaja en interacción con la red de a bordo de 48 voltios, que permite implementar funciones avanzadas como planeo, boost o recuperación y conduce a una reducción clara del consumo. Al mismo tiempo, los motores arrancan de forma muy rápida y confortable, de modo que el conductor no percibe prácticamente la parada y el arranque del motor, ni la transición del modo de planeo con motor apagado a la impulsión mecánica con toda la potencia del propulsor. En el régimen de ralentí, la interacción inteligente del ISG con el motor de combustión interna es la clave de una suavidad de marcha sobresaliente.

Primer motor diésel con alternador arrancador integrado

Estas medidas de mejora de la eficiencia son especialmente patentes en la versión tope de gama, el nuevo OM 654 M con alternador arrancador integrado (ISG) de segunda generación. Este motor cuenta con una red de a bordo parcial de 48 voltios. La función de recuperación y la posibilidad de «planear» con el motor apagado incrementan la eficiencia del motor. Junto a la electrificación, que incluye asimismo el uso de un compresor eléctrico de agente frigorígeno para el aire acondicionado.

Motores de gasolina de cuatro cilindros, también con ISG de la segunda generación

En la nueva Clase C celebra su estreno el motor de gasolina de cuatro cilindros (M 254) con alternador arrancador integrado (ISG) de segunda generación, capaz de entregar hasta 15 kW de potencia adicional y 200 Nm de par motor adicional. El modelo de gasolina resulta muy eficiente gracias a la función de recuperación y a la posibilidad de activar el modo de «planeo» con el motor apagado. Mercedes-Benz reúne por primera vez en un solo propulsor, el M 254, todas las innovaciones de la familia modular de motores diésel y de gasolina de cuatro y de seis cilindros. Entre estas se cuentan el revestimiento de los cilindros NANOSLIDE®, el bruñido cónico de los taladros CONICSHAPE® y la disposición del sistema de postratamiento de gases de escape directamente junto al motor.

Una novedad absoluta es el turbocompresor de doble entrada con unión transversal de flujos, una versión evolucionada de la tecnología «Twin-Scroll» que asegura una respuesta aún más espontánea del sistema de sobrealimentación. El turbocompresor de doble entrada con unión transversal de flujos es una novedad absoluta, fruto de la cooperación del área de desarrollo de turbocompresores de Mercedes-Benz con la escudería de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas. La transferencia tecnológica de la competición a la serie permite alcanzar cotas inéditas de potencia, unidas a una máxima eficiencia. En el C 300 (consumo de combustible en el ciclo mixto: 7,0-6,6 l/100 km; emisiones de CO2 en el ciclo mixto: 159-150 g/km)2 es posible aumentar brevemente la potencia mediante un overboost de hasta 20 kW.

Cambio automático como equipamiento de serie

Se ha perfeccionado el cambio 9G-TRONIC para integrar la función del ISG. Esta transmisión se utiliza ahora en todos los modelos de la Clase C. El motor eléctrico, la electrónica de potencia y el radiador del cambio se montan dentro del cambio o junto a este componente. De ese modo se suprimen las conducciones necesarias hasta ahora, lo que aporta ventajas de peso y de espacio de montaje. También ha aumentado el rendimiento del cambio. Entre otras medidas, ha podido reducirse en un 30% respecto al antecesor el caudal de transporte de la bomba de aceite mecánica gracias a la interacción optimizada con la bomba adicional eléctrica. Esto contribuye a mejorar la eficiencia. Al mismo tiempo se incorpora una nueva generación de la gestión del cambio totalmente integrada con procesador multinúcleo y nueva técnica de componentes y conectores. Junto al incremento de la potencia de cálculo, esto hace posible reducir drásticamente el número de interfaces eléctricas, y también disminuye en un 30% el peso de la gestión del cambio en comparación con el modelo anterior.

Se ha perfeccionado la tracción integral 4MATIC en los modelos con tracción a las cuatro ruedas. Gracias a la nueva concepción de la tracción delantera es posible transmitir un par motor más elevado y conseguir una distribución ideal de la carga sobre los ejes. A esto se añaden ventajas claras en cuanto al peso en comparación con el componente correspondiente de la serie precedente, lo que supone una contribución a la reducción de CO2. Los técnicos del área de transmisión han logrado reducir claramente las pérdidas por fricción en la nueva caja de transferencia. Además, este equipo utiliza un circuito cerrado de aceite, y no precisa medidas adicionales para refrigeración.