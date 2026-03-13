El PP eleva a 600 las viviendas amenazadas por el deslinde que promueve Costas del Estado en la Región de Murcia

El Partido Popular ha denunciado que la cifra de viviendas afectadas por el deslinde de Costas en el litoral de la Región de Murcia ha aumentado hasta las 600. Así lo ha comunicado el senador popular Francisco Bernabé, quien ha explicado que, frente a las 400 que se calculaban hasta ahora, una reciente respuesta parlamentaria del ministerio confirma ya 563 familias afectadas, una cifra que los propios residentes elevan a 608. Los núcleos más perjudicados se encuentran en Los Nietos, Cabo de Palos, El Portus, Puerto de Mazarrón y Puntas de Calnegre.

Los senadores y diputados del PP han mantenido un encuentro con los vecinos afectados en Los Nietos. Bernabé ha recordado que en el municipio cartagenero el deslinde afecta a unas 200 propiedades de las que 80 están en Los Nietos.

Ofensiva del PP para frenar los derribos

Ante esta situación, Bernabé ha recordado las iniciativas parlamentarias que el partido tiene en marcha. Se trata de una proposición de ley aprobada en el Senado en marzo de 2024 y otra en el Congreso en junio de 2025, que buscan "preservar estos núcleos tradicionales costeros" y excluirlos de los deslindes. El senador ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear la tramitación de estas leyes para impedir su aprobación definitiva.

Como nueva medida de presión, el PP ha registrado una moción en la comisión general de las comunidades autónomas del Senado. El objetivo es debatir la situación de los deslindes y los "perjuicios en contra de los derechos a la propiedad privada" con los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central. Bernabé ha calificado estas políticas como un ataque a un "derecho fundamental de todos los españoles".

El senador ha insistido en que las propiedades afectadas son viviendas legales, construidas hace décadas, "muchas de ellas más de un siglo", con licencia de obras y sus escrituras debidamente inscritas. "No estamos hablando de nuevos desarrollos urbanísticos, no estamos hablando de pelotazos. Estas casas que veis aquí son las que quiere tirar la demarcación de costas, algo que es absolutamente inconcebible", ha sentenciado.

Una ley "desfasada" y un reglamento "ilegal"

Por su parte, el consejero de Fomento de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, ha calificado el proceso como "un atropello que consiste en un deslinde arbitrario, sin ningún tipo de justificación". Montoro ha criticado que las decisiones sobre el litoral se tomen "en Madrid, a 400 kilómetros" de distancia, y ha defendido que la gestión debe recaer en las autonomías.

El consejero ha acusado al Gobierno central de intentar modificar la ley de Costas, que considera "completamente desfasada" tras casi 40 años de vigencia, "por la puerta de atrás" a través de una modificación del reglamento. Según Montoro, este cambio normativo responde a un procedimiento de infracción abierto por la Unión Europea contra España.

Esta postura ha sido respaldada por otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En la Segunda Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia, se acordó enviar una carta conjunta a la ministra para mostrar una "postura común frente a estos atropellos" y oponerse firmemente a la modificación del reglamento.