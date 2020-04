Las Gasolineras están que arden

AEVECAR reclama servicios mínimos en las estaciones de servicio. La bajada de facturación por la reducción de la movilidad y el peligro sanitario para nuestros empleados son las razones principales.

Ante la situación de emergencia que estamos viviendo y como sector estratégico y de primera necesidad, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles AEVECAR, y ante la bajada de facturación por la reducción de la movilidad y el peligro sanitario para nuestros empleados que supone el mantener abiertas todas las EE.SS solicitamos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que establezca unos servicios mínimos razonables.

Debido a las medidas de aislamiento que el gobierno ha determinado y que apoyamos de manera total, la actividad en nuestro país ha disminuido hasta niveles del 10%, según estimaciones del propio gobierno. En cuanto a la movilidad, es evidente que se ha reducido casi a 0, salvo para transporte y éste también reducido puesto que prácticamente sólo funcionan actividades de primera necesidad. Así lo corroboran igualmente los datos que diariamente proporcionan los responsables del gabinete de crisis.

La demanda de carburantes ha disminuido, a un 25-30% en carreteras y a un 10-15% en zonas urbanas

Como consecuencia de todo esto la demanda de carburantes ha disminuido de manera muy considerable, estando actualmente a un 25-30% en carreteras y a un 10-15% en zonas urbanas. Y sin embargo y por imperativo legal, tiene que permanecer abierta la totalidad de la red de estaciones de servicio, casi 12.000 instalaciones, “lo que supone un riesgo innecesario para los más de 50.000 trabajadores del sector y para el resto de la población, ya que se les hace salir de casa sin que sea necesario”, ha asegurado COPE VALENCIA Alejandro Ripoll, presidente de AEVECAR. Por supuesto, todas las estaciones de servicio con trabajadores, estaciones atendidas y seguras, están ofreciendo los mejores servicios para que los transportistas puedan llevar a cabo su actividad con la mejor calidad: servicios preparados para su aseo, servicio de alimentación, áreas de descanso, etc. Esos servicios se mantendrán con total atención a los protocolos sanitarios establecidos.

Por otra parte, y aunque en estos momentos sea prioritario el asunto sanitario, “las empresas del sector, microempresas familiares en muchos casos, están sufriendo unas importantísimas pérdidas por la falta de actividad que conlleva las estrictas y necesarias medidas de confinamiento”, ha añadido Ripoll.

Esta solicitud se realizó formalmente el pasado 20 de marzo por parte de las dos grandes patronales del sector, AEVECAR y CEEES. “Las propusimos que se instaurara unos servicios mínimos que cubrieran holgadamente las necesidades de demanda, permitiendo además que todas aquellas empresas no incluidas en los mismos pudieran seguir abiertas si así lo consideraban oportuno. Al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta”, ha puntualizado el presidente de AEVECAR.

Así, instamos una vez más al gobierno a que ponga en marcha estas medidas a la mayor brevedad posible y nos ponemos a su disposición para colaborar con la administración en todo lo que consideren necesario.

LUZ DE CRUCE