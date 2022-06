Si eres alcalde, concejal, jefe de servicio o técnico de la administración local, esto te interesa

El Think Tank Smart Cities, el hub impulsado por AVAESEN, en colaboración con la Diputación de Valencia ha organizado una Escuela de Tecnologías destinada a ayuntamientos para ayudarles en el reto de transformación digital que deben afrontar para no perder competitividad y poder hacer frente al desarrollo de las ayudas para digitalización que van a llegar a través de los fondos Next Generation.

La importancia y protagonismo creciente de la tecnología está provocando un incremento de la brecha digital. Para reducir esa brecha, los responsables y técnicos de las administraciones locales deben poder entender el lenguaje tecnológico y ser capaces de definir los requerimientos de las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios tecnológicos, comprender las propuestas que los proveedores de base tecnológica incluyen en sus ofertas a la administración y entender el alcance y potencial impacto derivado de las nuevas tecnologías.

El curso, dirigido a alcaldes, concejales, jefes de servicio y técnicos de la administración local se ha inaugurado hoy y tendrá una segunda sesión el próximo miércoles 22 de junio. Se trata de una prueba piloto en la que han participado Alcàsser, Alpuente, Elda, El Verger, Gandia, Manises, Petrés, Quartell, Sagunt, Sueca, Torrent y Villalonga, y que se ampliará al resto de ayuntamientos en los próximos meses.

Para acompañar a los ayuntamientos en la transformación digital, la Escuela de Tecnologías revisará materias como blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas (IoT), cloud o big data, entre otras, desde un punto de vista práctico y enfocado a la labor que deben acometer los ayuntamientos en su día a día.

El objetivo es ayudar a las administraciones locales a adquirir unos conocimientos globales sobre las principales tecnologías digitales y sus potenciales aplicaciones, de manera que los asistentes, al finalizar, entiendan mejor el lenguaje que utilizan los proveedores tecnológicos, puedan identificar el potencial de un proyecto innovador o propuesta de corte tecnológico, dispongan de criterio para opinar y preguntar a terceros sobre sus desarrollos, y tengan seguridad y confianza para poder incorporar determinadas tecnologías a la administración local.

A la apertura ha acudido la diputada de Modernización de la Diputación de València y presidenta de GIRSA, Mentxu Balaguer, que ha acompañado al presidente de AVAESEN, Marcos J. Lacruz. Balaguer ha destacado la apuesta de la Diputación de Valencia por impulsar la modernización de los ayuntamientos, sobre todo los de menos de 20.000 habitantes, que en la provincia de Valencia son la mayoría. Para Balaguer, “la clave de esa necesaria modernización pasa por dar herramientas a los ayuntamientos en forma de recursos, acompañamiento y financiación, algo que la Diputación hace a través de diferentes líneas de subvenciones, como la de Smart Cities que cuenta este año con 2,5 millones”.

Por su parte, Lacruz ha resaltado que estamos a las puertas de una revolución, donde se van a dar cambios profundos y acelerados, y necesitamos estar preparados para lo que va a venir. Por eso, desde el Think Tank Smart Cities de AVAESEN, “trabajamos intensamente en acompañar a esos municipios valientes y proactivos que trabajan, como el Think Tank, para mejorar la vida de los ciudadanos”.

Lacruz ha comentado que, a través del Think Tank, que cuenta con un ecosistema de más de 300 actores que trabajan por la smartización de las ciudades, se ha ayudado a acelerar una inversión de 165 millones de euros y ha recordado que un alto porcentaje de los Fondos Next Generation se implementarán en local y regional, por lo que el papel de los municipios es fundamental.