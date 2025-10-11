Menudo Teatro sube el telón a una cuidada selección de espectáculos

El Ayuntamiento de Huesca pone en marcha la segunda temporada de Menudo Teatro 2025, con la que se cierra la celebración del 25 aniversario de este ciclo de referencia en las artes escénicas familiares.

La programación reúne cinco espectáculos galardonados y cuidadosamente seleccionados, que se representarán entre octubre y diciembre, con propuestas dirigidas a todos los públicos y para todos los gustos.

El ciclo se inaugurará el 19 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con Bruja Rechinadientes, de Katua & Galea Teatro.

Las cuatro siguientes funciones tendrán lugar a las 12:00 horas en el Centro Cívico Santiago Escartín Otín, que acogerá algunas de las propuestas más destacadas del panorama nacional de teatro familiar.

El 2 de noviembre llegará Sum, de Baychimo Teatro, una pieza poética y visual que invita a jugar con la sombra como parte inseparable de nuestra identidad. Ganadora del Premio FETÉN 2025 al Mejor Espectáculo para la Primera Infancia, ofrece una experiencia sensorial llena de belleza y movimiento.

El 16 de noviembre se representará Nonna, de Hiperbólicas Producciones, una comedia tierna y cercana sobre el vínculo entre un niño y su abuela que aborda la memoria, el afecto y la aceptación de la ausencia. La obra participó en FETÉN 2022 en Gijón y fue distinguida como “Obra más Divertida” por el Jurado Infantil en la VII Gala de los Premios Alcides Moreno en La Rinconada en diciembre de 2023.

La cuarta cita será el 30 de noviembre con Sé tortuga, de la compañía Xip Xap, una fábula en la que un gallo y unas entrañables tortugas nos harán descubrir la importancia de vivir y disfrutar de las cosas de una forma tranquila y sin prisas, además del gran poder que tiene el amar y ser amable. Reconocida con el Premio “Provincia a Escena” en la Feria de Teatro de Castilla y León 2024 y recomendada por la Comisión de Teatro de La Red Española de Teatros, destaca por su sensibilidad y su mensaje positivo.

El ciclo concluirá el 14 de diciembre con El mago de Oz, de La Canica Teatro, una adaptación del clásico de L. Frank Baum para público a partir de 4 años. La compañía, con varios Premios FETÉN en su trayectoria, ofrece una puesta en escena imaginativa que combina objetos cotidianos, títeres y música para redescubrir esta historia universal sobre la amistad y el valor.

Con esta programación, Menudo Teatro despide un año de celebración reafirmando su compromiso con las artes escénicas de calidad y con el público familiar, que durante un cuarto de siglo ha convertido este ciclo en una de las citas culturales más queridas de la ciudad.

Las entradas pueden adquirirse en la web radarhuesca.es y en taquilla antes de cada función.