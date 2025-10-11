COPE
Alicante - Novelda
Alicante - Novelda

De chubascos a solazo: así cambia el tiempo en Alicante este fin de semana

Alicante vive un puente meteorológicamente cambiante

Lluvia en Alicante.
José Ramón Zaragoza

Alicante - Publicado el

Este fin de semana, Alicante experimentará una transición atmosférica marcada: viernes y sábado predominio de cielos nublados con posibles chubascos, mientras que el domingo traerá sol, temperaturas cálidas y brisa agradable

Durante viernes y sábado, se esperan lluvias intermitentes, especialmente en la zona del litoral, bajo avisos rojizos para el litoral sur de Alicante por precipitaciones intensas acumuladas en pocas horas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 24 °C, con mínimas templadas cercanas a los 18-19 °C.

Sin embargo, el domingo se perfila como la jornada más estable y cálida: cielos despejados, hasta 26 °C de máxima y mínimas de 19-20 °C, aunque puede notarse algo de viento al caer la tarde.

Este cambio de escenario convierte el domingo en el día más apetecible para aquellas salidas al aire libre, aunque los planes para el viernes o sábado deben contemplar la posibilidad de lluvias repentinas.

