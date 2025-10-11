De chubascos a solazo: así cambia el tiempo en Alicante este fin de semana
Alicante vive un puente meteorológicamente cambiante
Alicante - Publicado el
1 min lectura
Este fin de semana, Alicante experimentará una transición atmosférica marcada: viernes y sábado predominio de cielos nublados con posibles chubascos, mientras que el domingo traerá sol, temperaturas cálidas y brisa agradable.
Durante viernes y sábado, se esperan lluvias intermitentes, especialmente en la zona del litoral, bajo avisos rojizos para el litoral sur de Alicante por precipitaciones intensas acumuladas en pocas horas. Las temperaturas máximas oscilarán entre 21 °C y 24 °C, con mínimas templadas cercanas a los 18-19 °C.
Sin embargo, el domingo se perfila como la jornada más estable y cálida: cielos despejados, hasta 26 °C de máxima y mínimas de 19-20 °C, aunque puede notarse algo de viento al caer la tarde.
Este cambio de escenario convierte el domingo en el día más apetecible para aquellas salidas al aire libre, aunque los planes para el viernes o sábado deben contemplar la posibilidad de lluvias repentinas.
