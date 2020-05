La DGT es la primera administración que realizará exámenes de forma presencial en COVID-19

La DGT lidera la vuelta al cole con exámenes presenciales y valorando la teleformación en permisos ADR y permisos por puntos.

Tras una reunión mantenida el pasado lunes con el Director de la DGT, la Secretaria General y la Subdirectora de Formación, el Sr Pere Navarro manifestó a AT Academia del Transportista el compromiso de su institución en garantizar que el pase a la nueva normalidad se haría con la mayor seguridad y celeridad posible.

La citada reunión fue convocada por la DGT para informar a las principales organizaciones del sector: AT Academia del Transportista, ACEV (Asociación de Centros de Educación Vial) y Formaster, las condiciones de reapertura de su actividad de los diferentes servicios a partir de la Fase II. A la reunión también asistió PAD.

El 25 de mayo abren la Jefaturas Provinciales

Francisco Paz, Director de RRII de AT Academia del Transportista, como participante en la reunión con la DGT mencionada, resume el contenido de la reunión contestando a las principales interrogantes que les plantean las más de 1000 autoescuelas y centros de formación profesional de conductores a los que representa, y sus alumnos y alumnas:

TOP 10 DE DUDAS DE LOS EXAMENES DE LA DGT EN COVID-19

¿Cuándo me puedo examinar del teórico de mi permiso de conducción?

A partir del lunes 25 de mayo se abrirán las JPT de las provincias que entren en FASE 2. La autoescuela podrá presentar tu expediente y serás citado a examen a partir del 28 de mayo.

En caso de que tu provincia no entre en FASE 2, las fechas cambian pero no la secuencia en las prioridades de examen (dos primeros días ADR y Permiso PxP, etc.).

Los cambios de expediente a otra provincia no serán permitidos salvo causas justificadas a valorar por la JPT.

¿Cuándo me puedo examinar del permiso por puntos para recuperar mi permiso de conducción?

La DGT ha reservado los dos primeros días, 26 y 27 de mayo para exámenes del permiso por puntos y para ADR (Mercancías Peligrosas). Si lo solicita tu autoescuela podrás presentarte a examen los días mencionados y a partir de esas fechas con el calendario que fijará cada JPT (Jefatura Provincial de Tráfico).

¿Cuándo puedo presentarme a examen para renovar u obtener mi permiso para Mercancías Peligrosas?

Igual respuesta que en la pregunta anterior.

¿Cuándo puedo presentarme al examen práctico de pista?

Si hablamos de permiso de moto o de vehículos pesados (camión o autobús) o de permisos +E (remolque), el examen de destreza en pista (circuito cerrado) podría empezar a convocarse el viernes 29 de mayo (en función de la demanda de alumnos/as) y a partir de ahí con la regularidad habitual.

¿Cuándo puedo presentarme al examen práctico de circulación?

Los exámenes de circulación podrán empezar el 8 de junio es decir dos semanas después de la apertura de los centros y a partir de ahí con la regularidad habitual.

¿Qué protocolo debo cumplir para el examen teórico?

¿Qué protocolo debo cumplir para el examen práctico de circulación?

comunicación con el vehículo donde va el examinador siempre que se garantice previamente su

cobertura para seguir las instrucciones de examen.

¿Qué protocolo debo cumplir para el examen práctico de pista (circuito cerrado)?

Además de las recomendaciones anteriores:

En exámenes de moto o ciclomotor

En exámenes de permisos +E (remolque)

¿Puedo realizar los cursos de ADR (Mercancías Peligrosas) o Permiso x Puntos en modalidad online?

La DGT está valorando la opción de impartir en modalidad e-Learning o teleformación para aquellas materias que no requieran de prácticas y en breve enviará a las autoescuelas y centros autorizados las instrucciones para ello.

Y si mi provincia no entra en FASE 2 el día 25 de mayo o no se autoriza a que las autoescuelas abran en esta fase, ¿Cuál sería el calendario de exámenes?

En caso de que tu provincia no entre en FASE 2 el 25 de mayo, las fechas cambian pero no la secuencia y en principio quedaría de la siguiente manera (siempre a partir de la declaración de FASE 2 o cuando se autorice la actividad de las autoescuelas):

1º Semana:

Lunes abre JPT

Martes y Miércoles: exámenes de MMPP y Permiso por Puntos

Jueves y viernes: Exámenes teóricos obtención permisos y licencias

Viernes: exámenes de circuito cerrado

2º Semana:

Lunes a Viernes: exámenes teóricos y exámenes en circuito cerrado.

3º Semana:

Lunes a Viernes: exámenes teóricos y exámenes en circuito cerrado.

Lunes a Viernes: exámenes de circulación en vías abiertas al tráfico.