BMW Bertolín, ahora también motos

BMW Bertolín tras más de 58 años de exclusividad con la marca, entra en el mundo de las motos. Junto a Mestalla, unas instalaciones dedicadas a las dos ruedas juntamente con su taller especializado. Bertolín llega en uno de los mejores momentos de la historia BMW Motorrad, ya que en 2021 ha logrado el mejor resultado en ventas, con un aumento de casi el 15 por cien. Y por si fuera poco ficha a Javier Sánchez Zoilo, gran experto en el mundo de la motocicleta.

BMW Motorrad terminó el año con un resultado de ventas récord a pesar de los grandes desafíos. Con 194.261 unidades (+14,8%), 2021 fue el mejor año desde la creación de BMW Motorrad (año anterior: 169.272).

Markus Schramm, máximo responsable de BMW Motorrad a nivel mundial: "El hecho de que hayamos conseguido terminar el año 2021 con este fantástico resultado para BMW Motorrad no sólo me hace feliz, sino que me hace sentir increíblemente orgulloso. Es precisamente en tiempos de crisis donde se puede ver lo bien que un equipo se mantiene unido. Por lo tanto, este año me gustaría expresar mi especial agradecimiento a todos los empleados, así como a los socios comerciales de BMW Motorrad, que han hecho posible este éxito gracias a su compromiso personal y a su flexibilidad. Mi más sincero agradecimiento también a nuestros clientes por su lealtad, confianza y apoyo".

Fuerte crecimiento de las ventas en Europa y Asia.

Europa registró un fuerte crecimiento de las ventas en 2021. Italia (16.034 unidades / +15,2 %), España (12.616 unidades / +14,4 %) y Francia (19.887 unidades / +13,4 %) fueron los motores de crecimiento más importantes y lograron aumentar continuamente sus cifras de ventas. En total, se entregaron en Europa, incluida Alemania, 9.100 vehículos más que el año anterior. El mercado asiático también continúa su expansión. China (14.309 unidades / +21,4%) es también uno de los mercados de mayor crecimiento y volumen de Asia, con un crecimiento de dos dígitos. La India sigue evolucionando con fuerza y registra un resultado absolutamente superior, con un crecimiento del 102,5% y unas notables 5.191 unidades.

Ventas estables en Alemania con un ligero retroceso.

Alemania sigue siendo, con diferencia, el mayor mercado individual para BMW Motorrad. Con 25.972 unidades vendidas, BMW Motorrad volverá a defender su posición como el fabricante de motocicletas con más éxito en el mercado alemán en 2021.

Evolución alentadora en Estados Unidos y Brasil.

El mercado de Estados Unidos también evolucionó muy positivamente para BMW Motorrad en 2021. Con 16.030 motocicletas y scooters vendidos (año anterior: 12.135 unidades), BMW Motorrad logró un impresionante crecimiento del 32,1% en Estados Unidos. Las ventas en Brasil no crecen tan rápido, pero aumentan de forma constante. Con 11.150 vehículos vendidos (año anterior: 10.707 unidades) y un crecimiento del +4,1%, el mercado sudamericano se encuentra entre los 7 principales mercados de BMW Motorrad en 2021.

El Brexit no tiene un impacto notable en las ventas de motos.

Afortunadamente, la salida del Reino Unido de la UE no ha tenido un impacto significativo en la diversión de montar sobre dos ruedas. Con un aumento del 26,6% y unas ventas de 9.263 unidades en Gran Bretaña/Irlanda (el año anterior 7.315 unidades), el mercado británico está demostrando ser más fuerte que nunca.

Los modelos bóxer siguen siendo la fuerza motriz.

En 2021 se entregaron a los clientes más de 60.000 unidades sólo de las dos R 1250 GS y GS Adventure de turismo. Las ventas de la tradicionalmente fuerte Serie R aumentaron significativamente en general. Gracias a la nueva R 1250 RT tourer de gama alta y a las cuatro cruiser emocionales de BMW de la familia de modelos R18, las cifras de ventas en el segmento de las bóxer volvieron a crecer con fuerza, representando alrededor de la mitad del total de 194.261 vehículos vendidos.

La primera motocicleta M establece estándares deportivos y tecnológicos.

La BMW M 1000 RR fue la primera motocicleta verdaderamente M de BMW Motorrad que entró en el mercado en 2021. Con 1.070 unidades vendidas y numerosos éxitos deportivos en los circuitos de todo el mundo, esta potente motocicleta deportiva subraya una vez más la gran fuerza innovadora y la pasión de BMW Motorrad. La clara apuesta por la deportiva de cuatro cilindros queda demostrada no solo por la S 1000 RR y la S 1000 XR, sino también por la S 1000 R, lanzada en 2021 y que logró un excelente resultado con 4.796 unidades vendidas tras su completa actualización.

LA GAMA DE EQUIPAMIENTO BMW MOTORRAD RIDER 2022.

Con la gama Plugged to Life, BMW Motorrad presenta productos prácticos y elegantes que se adaptan a la perfección a los desplazamientos diarios en moto y siguen siendo absolutamente aptos para su uso diario incluso cuando se baja de la moto. Destaca aquí el traje Barcelona GTX, el traje perfecto para los desplazamientos diarios.

Otra novedad: en la gama Never Stop Challenging, todos los nuevos productos tienen ahora un emocionante lenguaje de diseño común y un alto nivel de reconocimiento, desde el mono de cuero M Pro Race Comp hasta la chaqueta Sidepod AIR.

La gama Soulfuel cuenta con la ropa más cool tanto para las motos como para sus pilotos, con un diseño que impresiona especialmente por su estilo retro racer. Destacan la chaqueta Schwabing para hombre y mujer y los nuevos vaqueros Moabit y Kreuzberg.

La gama Ride and Share está compuesta por un equipamiento completamente nuevo, combinados con una nueva interpretación del estilo "Make Life a Ride". El clásico traje Atlantis también ha evolucionado al novedoso traje Furka en esta gama.

Para los que no pueden esperar a la próxima aventura sobre ruedas, las nuevas incorporaciones a nuestra gama Spirit of GS incorporan algunas prendas imprescindibles en el área de la ropa funcional. Entre ellas se encuentran el traje GS Rally GTX (también disponible por primera vez para mujeres) y el traje GS Rally AIR.

UN NUEVO RETO TE ESTÁ ESPERANDO: EL PUNTAPUNTA 2022 YA TIENE FECHA

Un año más, BMW Motorrad España organizará del 25 al 28 de Mayo la travesía puntApunta, una aventura en la que amantes de las dos ruedas se dan cita años tras año para disfrutar haciendo lo que más les gusta, montar en moto.

En esta ocasión, las inscripciones se abrirán a principios de marzo del 2022 y los participantes podrán disfrutar, como cada año, de la cultura de cada una de las maravillosas ubicaciones que se comunicarán más adelante, así como la gastronomía de cada una de esas magnificas capitales elegidas para recorrer la península Ibérica de Este a Oeste.