COPE
Podcasts
Luz de cruce
Luz de cruce

15:30 | 02 FEB 2026 | LUZ DE CRUCE

Todo el mundo a por un patinete nuevo

VICENTE HERRANZ
00:00
Descargar

Vicente Herranz

Valencia - Publicado el

1 min lectura29:51 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 2 FEB 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking