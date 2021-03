Elige el mejor Ninot de la historia de las Fallas de los últimos 25 años

En COPE VALENCIA sí que hay Fallas. Con este contundente lema la emisora quiere mantener la llama candente de las fiestas por excelencia valencianas. Esto no tiene que parar y todos los trabajadores queremos mostrar nuestra fuerza y apoyo no solo al mundo fallero si no a todos los valencianos que ven por segundo año consecutivo como su fiesta grande se ve anulada.

Lanzamos un concurso para seleccionar el mejor ninot de los últimos 25 años

La cancelación de las Fallas es la tercera vez en la historia que ocurre. Siendo los antecesores del Covid-19 la declaración de la Guerra de Cuba y la Guerra Civil española donde las calles de Valencia deslucieron sin catafalcos porque los falleros se negaron a pagar la tasa para plantarlos en la calle.

Una de las actividades que COPE Valencia propone para que las Fallas estén presentes este 2021 un concurso para votar al mejor ninot de la historia de los últimos 25 años. Hasta el 14 de marzo puedes participar en este concurso votando al ninot que más te haya gustado, emocionado o divertido.

Además podrás visitar y votar tambiénen una Exposición Fotográfica instalada en la planta baja de el Corte Inglés de la Avda de Francia y que estará vigente hasta el próximo 18 de marzo.

Votar en https://participa.cope.es/p/907460

El ninot ganador se dará el 15 de marzo manteniendo la fecha habitual del galardón y las falla ganadora recibirá el correspondiente diploma acreditativo.

Además de este concurso y pese a que los actos como tal no van a poder realizarse de manera habitual COPE MÁS Valencia (92.0 FM) no quiere dejar pasar la ocasión de poder seguir manteniendo vivo el espíritu fallero en un mes de marzo especialmente duro con una serie de actos creados y adaptados expresamente a tiempos de pandemia como una programación especial diaria en Mediodía COPE Más con José González y Carles Villeta donde se incluirá el disparo de la mascletà a las 14 horas.

¿SABÍAS QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE ANULAN LAS FALLAS?

Solo la declaración de la Guerra de Cuba y la Guerra Civil española llevaron a suspender las Fallas en Valencia, que también vio, en 1886, sus calles sin catafalcos porque los falleros se negaron a pagar la tasa para plantarlos en la calle.

En 1896, el gobernador civil de Valencia declaró el estado de guerra por el enfrentamiento bélico de España con los Estados Unidos en la conocida como guerra de Cuba y se decidió no celebrar las Fallas a dos días de su inicio.Esto supuso la primera suspensión de las Fallas, aunque se sabe que hubo catafalcos que se guardaron y se plantaron al año siguiente.

También se suspendieron las Fallas durante los años 1937, 1938 y 1939 con motivo de la Guerra Civil española. Las de 1936 se celebraron sin problema, pues el alzamiento se produjo el 17 de julio.