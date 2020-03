Las Fallas solo han sido suspendidas en tres ocasiones desde 1886

Solo la declaración de la Guerra de Cuba y la Guerra Civil española llevaron a suspender las Fallas en Valencia, que también vio, en 1886, sus calles sin catafalcos porque los falleros se negaron a pagar la tasa para plantarlos en la calle, una sombra que se cierne de nuevo a causa de la epidemia de coronavirus.

De momento se están desarrollando los actos con normalidad pero -viendo lo que está ocurriendo en Italia-la amenaza de una suspensión d ellas Fallas sobrevuela las cabezas del mundo fallero.

Y es que si las fallas se caracterizan por algo, es porque encadena todo tipo de actos multitudinarios del 15 al 19 de marzo, que es precisamente lo que ha obligado a suspender en otras latitudes otras fiestas igualmente emblemáticas como, por ejemplo, los carnavales de Venecia.

Tampoco el negocio de uno 500 millones de euros debería frenar -llegado el momento- una decisión drástica como ya hemos visto en el caso del Mobile World Congress de Barcelona.

De momento, las autoridades confirman que se mantiene la celebración de una fiesta que es Patrimonio de la Humanidad aunque se subraya lo de “de momento”.

Y de hecho en Valencia la consellería ya hanobligado a que se jueguen a puerta cerrada el partido de Euroliga de baloncesto Valencia Basket-Armani Milán de la semana pasada y el de la Liga de Campeones de fútbol Valencia-Atalanta de esta semana.

Aunque la primera referencia documentada de las Fallas se remonta a 1774, no es hasta 74 años después cuando se pueden encontrar publicaciones continuadas sobre la fiesta josefina, según relata a EFE el historiador, documentalista y miembro de la Junta Central Fallera de Valencia Javier Mozas. En 1896, el gobernador civil de Valencia declaró el estado de guerra por el enfrentamiento bélico de España con los Estados Unidos en la conocida como guerra de Cuba y se decidió no celebrar las Fallas a dos días de su inicio.

Esto supuso la primera suspensión de las Fallas, aunque se sabe que hubo catafalcos que se guardaron y se plantaron al año siguiente. También se suspendieron las fiestas durante los años 1937, 1938 y 1939 con motivo de la Guerra Civil española. Las de 1936 se celebraron sin problema, pues el alzamiento se produjo el 17 de julio. "Cuando empieza la guerra, muchas comisiones falleras empezaron a destinar el dinero recaudado de las Fallas a la causa republicana. En un momento, se decidió que no se plantaran fallas para evitar que la multitud que convocaran pudiera atraer una bomba o una desgracia".

La Guerra Civil acabó el 1 de abril de 1939 por lo que ese año, por quinta vez en la historia -la cuarta provocada por una suspensión propiamente dicha- tampoco se plantaron monumentos falleros por las calles de Valencia. Sin embargo, la primera vez que se tiene referencia de que los monumentos falleros no se plantaron fue en 1886, aunque en aquella ocasión fueron los falleros de forma individualizada los que no pagaron la tasa de 60 pesetas que se cobraba como canon desde 1851 por plantar los catafalcos en las calles. "Al principio se pagaban 5 pesetas pero a los gobernantes no les gustó nada que se metieran con ellos en unas fiestas muy populares, y como eran muy burgueses quisieron acaban con ellas obligando a pagar cada vez más para que desaparecieran; y efectivamente, fueron a menos hasta que en 1886 ninguna comisión plantó falla", explica Mozas.

No obstante, ese año sí se tiene noticia de que se plantaron dos fallas de manera privada en dos patios interiores que nadie visitó, pero ninguna por las calles de Valencia.

Tras estos cinco momentos históricos, Valencia no ha vuelto a vivir un año sin Fallas aunque sí ha suspendido actos concretos, especialmente por adversidades meteorológicas o sucesos como los atentados del 11M de 2004 en Madrid, en los que se suspendieron todos los actos oficiales durante los tres días de luto.