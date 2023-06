Yunus gana y el Valencia CF se frota las manos

Es una buena noticia para el Valencia CF. Arrancando el mercado estival, el neoyorquino Yunus Musah se acaba de proclamar campeón de la Nations League de la Concacaf. Lo hizo el pasado domingo al imponerse la selección norteamericana a la de Canadá por 0-2. Y el valencianista ha cuajado uno de sus mejores partidos de la temporada. Todas las crónicas destacan el protagonismo del centrocampista que disputó los noventa minutos de la victoria estadounidense.

Este éxito llega justo en el mejor momento para el club. Yunus está llamado a ser uno de los futbolistas en el escaparate del mercado una temporada más. Su juventud, su proyección, van por delante del rendimiento. Pero hay potencial y el Valencia lo sabe e intentará sacar tajada de ello. En septiembre cumplirá veinte años y tiene contrato hasta junio de 2026 con el conjunto de Mestalla. Esta temporada ha disputado 37 partidos entre todas las competiciones y no ha marcado un solo gol. De más a menos. Titular con Gattuso, ha acabado por desaparecer de las alineaciones de Baraja cuando el equipo se estaba jugando la permanencia en la categoría. Diego López le ha comido el terreno, por fútbol, por goles, por compromiso, por todo...

Musah se reivindica jugando con EEUUEFE





Pero Yunus tiene mercado. Completó un gran Mundial en Qatar, principalmente con un partidazo ante la selección inglesa. Es un futbolista atractivo a los ojos del fútbol moderno. Su potencia y su descaro le señalan hacia la Premier. El fútbol inglés donde se hizo futbolista. Nació en Nueva York, creció en Italia hasta los diez años pero, por cuestiones familiares se marchó a Inglaterra para ingresar en la cantera del Arsenal. Tiene la nacionalidad británica y jugó en las inferiores de la selección inglesa. En Inglaterra no ocuparía plaza de extracomunitario, como sí ocurriría en cualquier otra liga, incluido la española. Por eso, todos los caminos del mercado apuntarían a la Premier. En los últimos días se ha hablado del interés del West Ham, Leicester o Crystal Palace que han estado en Mestalla viéndolo en directo durante gran parte de la temporada.

Musah pertenece al selecto grupo de la cláusula de los 100 millones de euros. Según publico la CBS Sports en Inglaterra y ha podido confirmar COPE, al club llegó una oferta del Chelsea el 31 de enero, último día del mercado, de 35 millones de euros. Pero el contexto, jugándose el descenso el equipo y sin tiempo de reacción en el mercado, con un Corona pidiendo refuerzos en Singapur que no llegaron finalmente, hizo declinar la oferta y aparcarlo hasta el mercado estival. Ahora el escaparate se abre de par en par y el Valencia lo tiene situado en un lugar de preferencia en la rampa de salida. Tal y como os contamos en Deportes COPE Valencia la semana pasada en el informe de la plantilla para la próxima temporada, Yunus, junto a Mamardashvili y Gayà, son los futbolistas por los que el Valencia podría hacer más caja. Y nadie es intransferible. Baraja está de acuerdo en el caso del neoyorquino. Pero una cosa es ser realista con el mercado y las necesidades del club, y otra distinta es regalarlo. Como ya demostró con la salida de Guedes, el Valencia CF no descarta quedárse al futbolista si la oferta no satisface los intereses económicos. No hay prisa. Confían en la proyección del jugador, por ello no lo regalarán. Esa es la premisa para este verano en el que seguro Yunus, será protagonista de la agenda valencianista.

El neoyorquino ha pasado a tener un papel secundario en el tramo decisivo de la temporadaVCF





Por eso el triunfo con su selección le viene de maravilla al Valencia CF para darle un empujón que podría ser definitivo para la venta del centrocampista estadounidense tras una trayectoria bastante irregular desde su llegada al club en el verano de 2019 con 16 años de la mano de Pablo Longoria.

Yunus ha terminado su periplo con la selección tras conquistar la Nations League y no participará de la Copa Oro que va a disputar EEUU en el próximo mes. El norteamericano empieza desde ya las vacaciones mientras intenta resolver su futuro antes de que arranque la pretemporada en Paterna.