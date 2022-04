Rivero: "Ganar la Eurocup ya lo tengo escrito en mi libro"

Es un jugador peculiar, diferente, que ha conectado con la grada de la Fonteta desde el minuto uno y al que se le ve disfrutar con el momento por el que pasa en Valencia Basket. Atiene a Deportes COPE Valencia horas después de la clasificación del equipo para las semifinales de la Eurocup.

Papi 24 horas al día

(Se ríe) Así es. Ahora estoy en casa con mi hija

Disfrutando tras lo de anoche

Cuando salen las cosas positivas, siempre estamos contentos. Estamos en una fase muy buena, pero hay que concentrarse en lo que viene por delante que supuestamente es más difícil. No nos conformamos con nada, queremos más.

Rivero causa sensación en la FontetaFoto: Miguel Ángel Polo



El rey de la Eurocup es Valencia Basket

Estoy de acuerdo. Así es como es.

El clima en València

Ahora mismo estoy súper contento aquí en Valencia. Pensé que se me iba a hacer más difícil al llegar a un equipo grande, con muchos jugadores grandes, creí que no iba a acoplar de la mejor forma, pero me han acogido súper bien. Me habían hablado de que el tiempo es súper lindo, igualito a la isla Cuba, pero no me ha convencido bien, hay muchos días malos, lluvia, frío y esas cosas, pero estoy bastante enamorado de la ciudad.

¿Ha mejorado como jugador?

He mejorado mucho, me he adaptado al rol que me ha tocado y los resultados han sido muy positivos.

Tres títulos con Burgos, ¿ahora la Eurocup?

Sí, sí eso está escrito en el libro que voy a empezar a hacer.

En un partido recienteFoto: Miguel Ángel Polo



Deseo por jugar la Euroleague

Guau, eso son metas que me fijé y es una de las metas más altas que se pueden poner.

¿Peinado para la Euroleague?

Los peinados son momentáneos. Lo que me digan los fans, es algo que me gusta mucho. Hazte esto y si no lo otro... Me gustan todas esas locuras, Éste aún no lo tengo claro.

La peluquera esté en casa

Sí, es la jefa, es la encargada de mi pelo. Tiene mucho trabajo